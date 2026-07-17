17 de julio de 2026 - 20:36

Imputaron a la conductora alcoholizada que atropelló a una niña en Tupungato

La conductora de 23 años, identificada como Jenifer Vargas, permanecerá detenida tras el hecho ocurrido en las inmediaciones de la Plaza Departamental.

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Policía Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
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La joven enfrenta cargos por el delito de "lesiones graves culposas agravadas por nivel de alcoholemia y resultar más de una víctima lesionada", bajo los artículos 94 bis, 54 y 94 del Código Penal.

Grave accidente en Tupungato

El hecho tuvo lugar el pasado jueves, alrededor de las 21:45, en la intersección de las calles Mathons y Liniers. Según las actuaciones policiales, una camioneta Ford Ranger realizaba una maniobra de marcha atrás cuando embistió a la niña de 11 años que caminaba por la zona.

Tras el impacto, la conductora se retiró del lugar del vehículo y fue localizada minutos después en las inmediaciones, donde se encontraba resguardada debido a que familiares de la pequeña intentaban agredirla ante la gravedad de lo sucedido.

Al ser sometida al test de alcoholemia, el resultado arrojó que Vargas circulaba con 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple de lo permitido para conductores particulares.

Por disposición de la fiscalía, Vargas permanecerá detenida mientras se resuelve su situación procesal en las próximas horas. En cuanto a la salud de la víctima, el diagnóstico médico del Hospital Notti indicó que la menor sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave, por lo que su estado continúa bajo estricta observación profesional.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría 20, Policía Científica e Investigaciones, quienes procedieron al secuestro del vehículo involucrado por orden del ayudante fiscal de turno.

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