Detuvieron a dos miembros de la banda que citaba a sus víctimas por internet y las extorsionaban con transferencias

Detuvieron a dos hombres que formarían parte de la banda que cometió dos violentos asaltos en Maipú, contactando a las víctimas previamente a través de una aplicación de citas.

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Personal policial logró identificar a los sospechosos, que fueron detenidos en procedimientos realizados en las últimas horas en Palmira, San Martín , según informó escuetamente la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus, a través de su cuenta de X.

Como resultado de las tareas investigativas llevadas adelante por la División Robos y Hurtos, y bajo directivas de la Fiscal de Robos y Hurtos Ezequiel Morando , se realizaron allanamientos en un domicilio ubicado sobre Ruta Provincial 50. Allí fueron aprehendidos dos hombres de 26 y 30 años, además del secuestro de dos teléfonos celulares de interés para la causa, informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El martes pasado, el Ministerio de Seguridad y Justicia dio a conocer dos violentos robos agravados que se registraron sobre la calle Lamadrid de Maipú, donde los delincuentes actuaron siguiendo el mismo modus operandi: contactaban a las víctimas a través de plataformas digitales, las citaban en un punto determinado y, una vez allí, las reducían bajo amenazas para robarles pertenencias y obligarlas a realizar transferencias bancarias.

Distintas personas eran engañadas a través de aplicaciones de citas para luego ser asaltadas. La investigación de la Policía de Mendoza no terminó con la denuncia.

La primera víctima fue un hombre de 35 años, identificado como E.M.M.M., quien acudió al lugar tras coordinar un encuentro mediante una aplicación. Según la denuncia, tres delincuentes lo sorprendieron, lo amenazaron con un cuchillo y lo obligaron a subir a un vehículo.

Uno de los sujetos detenidos en Palmira. Gentileza Ministerio de Seguridad.

Durante el asalto le sustrajeron un iPhone 14 Pro Max, un iPad, una valija con ropa, una campera, muestras de medicamentos, la rueda de auxilio y la pantalla de su camioneta. Además, fue obligado a realizar una transferencia de 70.000 pesos.

Luego fue liberado y, horas más tarde, su camioneta apareció abandonada en el departamento de San Martín.

Lo metieron en el baúl de un auto

Pocas horas después, un hombre de 57 años, identificado como A.G., denunció haber sufrido un ataque con características muy similares. En este caso, la cita había sido acordada a través de una página web.

Al llegar al lugar, tres sujetos armados con un cuchillo y un elemento de hierro lo redujeron y lo obligaron a permanecer dentro del baúl de su propio vehículo mientras concretaban el robo.

Uno de los sujetos detenidos en Palmira. Gentileza Ministerio de Seguridad.

Los asaltantes le sustrajeron un teléfono celular, un par de zapatillas y lo forzaron a realizar una transferencia bancaria por $2.900.000. Posteriormente, abandonaron el vehículo a pocos metros del lugar y escaparon. En el interior del rodado quedó el cuchillo que habría sido utilizado durante el asalto.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que dispuso la intervención de la Unidad Investigativa Departamental y de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que ambos robos fueron cometidos por la misma organización delictiva, ya que coinciden el lugar elegido, la modalidad utilizada y la cantidad de autores que participaron en los ataques.