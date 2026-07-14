Violentos asaltos en Maipú: dos hombres cayeron en la trampa de falsas citas por internet y les robaron

La Policía de Mendoza investiga si una misma banda estuvo detrás de dos violentos robos agravados ocurridos con pocas horas de diferencia en San Roque ( Maipú ) , donde las víctimas fueron engañadas mediante falsas citas pactadas por internet.

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Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, los dos hechos se registraron sobre calle Lamadrid y presentan una modalidad prácticamente idéntica: los delincuentes contactaban a las víctimas a través de plataformas digitales, las citaban en un punto determinado y, una vez allí, las reducían bajo amenazas para robarles pertenencias y obligarlas a realizar transferencias bancarias.

La primera víctima fue un hombre de 35 años, identificado como E.M.M.M., quien acudió al lugar tras coordinar un encuentro mediante una aplicación. Según la denuncia, tres delincuentes lo sorprendieron, lo amenazaron con un cuchillo y lo obligaron a subir a un vehículo.

Durante el asalto le sustrajeron un iPhone 14 Pro Max , un iPad, una valija con ropa, una campera, muestras de medicamentos, el auxilio y la pantalla de su camioneta. Además, fue obligado a realizar una transferencia de 70.000 pesos .

Luego fue liberado y horas más tarde s u camioneta apareció abandonada en el departamento de San Martín.

Pocas horas después, un hombre de 57 años, identificado como A.G., denunció haber sufrido un ataque con características muy similares. En este caso, la cita había sido acordada a través de una página web.

Al llegar al lugar, tres sujetos armados con un cuchillo y un elemento de hierro lo redujeron y lo obligaron a permanecer dentro del baúl de su propio vehículo mientras concretaban el robo.

Los asaltantes le sustrajeron un teléfono celular, un par de zapatillas y lo forzaron a realizar una transferencia bancaria por $2.900.000. Posteriormente abandonaron el vehículo a pocos metros del lugar y escaparon. En el interior del rodado quedó el cuchillo que habría sido utilizado durante el asalto.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que dispuso la intervención de la Unidad Investigativa Departamental y de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Los pesquisas trabajan sobre la hipótesis de que ambos robos fueron cometidos por la misma organización delictiva, ya que coinciden el lugar elegido, la modalidad utilizada y la cantidad de autores que participaron en los ataques.

Hasta el momento no hay detenidos y continúan las tareas para identificar a los responsables.