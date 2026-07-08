Del verde césped al Real Estate: el nuevo partido que juega Franco Di Santo.

El sesgo que encasillaba al deportista únicamente dentro de los límites del campo de juego ha quedado definitivamente obsoleto. En la actualidad, figuras de alto rendimiento abordan sus carreras con una mentalidad corporativa temprana, planificando el día después desde el momento de consolidar sus primeros contratos.

Esta madurez financiera es la que impulsó al delantero mendocino Franco Di Santo a volcar su capital, experiencia global y visión de largo plazo en el sector del Real Estate de su provincia natal. Tras jugar durante años en diferentes ligas más competitivas del planeta, Di Santo decidió liderar la reconversión de parcelas urbanas y traccionar la economía local, transformando los ingresos de una trayectoria internacional en inversión productiva y concreta para Mendoza.

El recorrido de Franco Di Santo ilustra a la perfección esta transición estructural hacia el rol de desarrollador. Con un rodaje internacional de primer nivel que incluye pasos consolidados por la Premier League de Inglaterra, la Bundesliga de Alemania y diversos clubes de Sudamérica, el atacante supo capitalizar la disciplina, el profesionalismo y los estándares globales de su carrera para volcarlos al plano empresarial.

Lejos de las inversiones pasivas, Di Santo apostó por el desarrollo inmobiliario genuino en Mendoza a través de Infinito Desarrollos. Esta firma constructora aporta el respaldo técnico y el know-how de mercado necesarios para materializar Alto Ozamis, un complejo de uso mixto que se levanta sobre un terreno de más de 1,5 hectáreas en la cotizada zona de Ozamis Sur 2050, en Maipú.

Alto Ozamis, un complejo de uso mixto que se levanta sobre un terreno de más de 1,5 hectáreas.

La propuesta de Alto Ozamis nace como una respuesta directa a quienes buscan vivir o invertir en una de las zonas con mayor proyección y crecimiento del departamento. El diferencial de este emprendimiento radica en su escala controlada y su enfoque de baja densidad, un formato sumamente buscado por el consumidor contemporáneo que valora la tranquilidad, la seguridad y el contacto con el entorno sin perder conectividad.

Franco junto a su padre, Pedro "Chimango" Di Santo, en un evento de Real Estate.

El proyecto rompe con el molde tradicional al unificar de forma ordenada y funcional un sector de torres residenciales con un área destinada a lotes privados, logrando que ambas tipologías convivan armónicamente a través de una gran calle interna de circulación común y amplios espacios verdes integrados.

Ingeniería urbana: cómo conviven la altura residencial y los lotes privados

En el sector de altura, el complejo se compone de dos torres de arquitectura contemporánea diseñadas bajo premisas de estricta funcionalidad y confort. Albergan únicamente 10 departamentos de dos habitaciones, con superficies cubiertas amplias que se distribuyen en tres tipologías claramente diferenciadas: cuatro unidades de aproximadamente 90 m 2, cuatro de 120 m 2 y dos exclusivas plantas de 130 m 2. El bloque residencial se potencia con un Salón de Usos Múltiples (SUM) ubicado estratégicamente en el primer nivel y 10 cocheras privadas.

El predio despliega 28 lotes residenciales que promedian los 305 m2 de superficie.

Como complemento ideal para el desarrollo horizontal, el predio despliega 28 lotes residenciales que promedian los 305 m2 de superficie, una dimensión óptima para familias que proyectan edificar su vivienda unifamiliar dentro de un entorno planificado. Para asegurar la intimidad de los residentes y dinamizar el día a día del complejo, el diseño general incorpora accesos vehiculares y peatonales completamente independientes, consolidando una infraestructura ordenada que eleva la vara de los proyectos de uso mixto en la región.

Los Andes habló con Di Santo sobre cómo vive esta nueva faceta de desarrollador en la actualidad

-¿En qué momento de tu carrera en el exterior empezó a germinar la idea de volver a Mendoza, no solo para residir, sino para invertir y transformar el paisaje urbano?

La idea siempre estuvo en mi cabeza, claramente por la vida que llevaba siempre estaba esa incertidumbre de si podría o no pasar. Pero realmente la idea siempre estuvo, amo Mendoza y creo que es uno de los lugares más lindos no solo de Argentina si no del mundo. Nosotros estamos acostumbrados porque la vivimos todos los días, pero realmente es un lugar para sacarse el sombrero.

Por otro lado, claramente por lo que te dije anteriormente siempre voy a querer lo mejor para la provincia por ende mientras pueda voy a intentar ayudar con mi granito de arena

-Al analizar la plaza local actual, ¿qué potencial vez en el Gran Mendoza o en sus zonas en expansión que en el exterior ya está consolidado y acá todavía falta explotar?

Mendoza es una plaza increíble. La distancia y recorrer el mundo me hizo valorarla cada vez más. Esa cercanía con lo natural, los paisajes, hacen una combinación que siempre me gustó y extrañaba mucho por eso cada vez que podía me venía a disfrutarla desde donde se podía (risas). La arquitectura nos permite proyectar una provincia con un gran potencial de desarrollo. Más allá del notable crecimiento que ha tenido el sector turístico recientemente, esta disciplina ofrece una plataforma ideal para seguir impulsando y transformando múltiples ámbitos de la región.

En el deporte por ejemplo creo que queda mucho por hacer: tenemos muchos equipos y clubes que están teniendo muy buen desarrollo y siempre hemos tenido la posibilidad de sacar buenos jugadores no solo en el fútbol si no en muchas ramas deportivas. Sería sumamente valioso que la provincia pudiera contar con centros deportivos de alto rendimiento para la preparación de nuestros atletas. Ojalá que, con el tiempo y el esfuerzo conjunto de todos los sectores, podamos transformar este anhelo en una realidad.

-¿Cómo fue el impacto de pasar de la adrenalina de un vestuario o una cancha a liderar una mesa de negocios con arquitectos, ingenieros y constructores?

Bien, excelente. El deporte me dio herramientas que hoy me permiten estar en esos equipos y ser uno más y como he dicho siempre intentar plasmar lo grupal sobre lo individual. Saber que cuando uno se rodea de gente que es mejor que uno al final del camino no solo uno mejora si no que a todos nos termina yendo bien.

-¿Cuáles disciplinas específicas del fútbol —como el liderazgo, la resiliencia o el trabajo en equipo— te resultan más útiles hoy para coordinar un proyecto inmobiliario?

Realmente todas. Una obra con el nivel de terminación que nosotros queremos entregar, requiere de eso y mucho más. Cuidamos cada detalle, no solo asegurando un buen resultado para quienes después viven esos espacios, sino también para los inversores q a menor o mayor escala confían en nosotros y buscan un rendimiento en su inversión. La perseverancia es a mi entender la clave para Triunfar

-¿Qué tipo de desarrollos te seducen más hoy: los complejos residenciales o preferís apostar por la arquitectura comercial e industrial?

Hoy estamos apostando fuerte por complejos residenciales (barrios, edificios, casas). Pero a la vez hace muy poco entregamos un gran proyecto comercial que fue un éxito. Seguramente en el industrial vamos a entrar en el corto plazo. Yo creo que hay que estar abierto a todo y rodearse de personas capacitadas para que cada uno de esos proyectos salgan de la mejor manera.

-¿Cómo te imaginás consolidado en este nuevo rol de desarrollador dentro de unos años?

Aportando más a mi país. Amo Mendoza y quiero ser parte de su crecimiento en todos los sentidos, pero también vemos con buenos ojos inversiones en otras Provincias. Espero poder lograr de alguna manera ser reconocido no solo por haber jugado al fútbol si no también por ser un gran empresario que con esfuerzo al igual que en fútbol pudo destacar y hacer las cosas bien.