Kristalina Georgieva visitará la Argentina a fin de mes por invitación de Milei

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , visitará la Argentina a fines de julio por invitación del presidente Javier Milei, según anunció este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo.

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A través de un mensaje difundido este miércoles, el titular del Palacio de Hacienda confirmó la llegada de la máxima autoridad del organismo y destacó la relación que mantiene el Gobierno con el FMI.

"Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei", expresó Caputo.

El ministro calificó como "excelente" el vínculo entre la administración nacional y el organismo internacional, y sostuvo que la visita se concretará "en el marco del exitoso programa económico en curso".

Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, @KGeorgieva , quien visitará nuestro país invitada por el presidente @JMilei . Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este…

Además, afirmó que la presencia de Georgieva permitirá "continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico".

La visita se inscribe en la agenda de diálogo permanente entre el gobierno argentino y el organismo multilateral de crédito, en momentos en que ambas partes continúan monitoreando la marcha del programa económico.

Georgieva y Milei, en una foto de archivo La Nación

El anuncio se produjo pocos días después de que el equipo económico presentara el programa financiero hasta 2027. El lunes, Caputo, junto con el secretario de Finanzas, Federico Furiase, detalló la estrategia de financiamiento prevista para afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera hasta el final del mandato de Milei.

También coincidió con la publicación de la actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, en la que el organismo mantuvo sin cambios sus previsiones para la Argentina.

El Fondo proyecta un crecimiento del 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 y del 4% en 2027, cifras superiores al promedio estimado para América Latina y para la economía mundial.

Durante la presentación del informe, la subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, Petya Koeva Brooks, destacó además que el proceso de desinflación continúa avanzando.

"Se ha reanudado el proceso de desinflación y se prevé que este avance de forma gradual, hasta situar la inflación en el 25% para finales de 2026", señaló la economista.