Asignación por nacimiento de ANSES: cuánto paga en julio de 2026 y quiénes pueden cobrarla

La ANSES actualizó el monto de la asignación por nacimiento para julio de 2026 con un incremento del 2,15%. A partir de esta modificación, el pago único pasó a ser de $ 86.295 , según lo establecido por el organismo para quienes cumplan con los requisitos vigentes.

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La prestación está destinada a familias alcanzadas por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y, en determinados casos, también a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo. A continuación, cuánto es y quiénes lo cobran, además de las condiciones para acceder al beneficio.

La ANSES fijó en $86.295 el monto de la asignación por nacimiento para julio de 2026 . La actualización fue oficializada mediante la Resolución 187/2026 y representa un incremento del 2,15% respecto del valor anterior.

Este pago único está destinado a trabajadores en relación de dependencia, veteranos de Malvinas y titulares del fondo de desempleo que integran el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Además, por el Plan de los Mil Días, también pueden acceder al beneficio las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo.

En el caso de quienes cobran la AUH o la Asignación por Embarazo, la asignación por nacimiento solo corresponde cuando la prestación fue percibida durante el mes en que nació el niño.

Por otro lado, aunque forman parte del SUAF, los jubilados, pensionados del SIPA y monotributistas no están incluidos en este pago único.

Asimismo, los trabajadores alcanzados por el SUAF deben respetar los límites de ingresos establecidos por ANSES. Desde julio de 2026, el ingreso individual no puede superar los $3.034.844, mientras que el tope para el grupo familiar es de $6.069.688.

Cómo tramitar la asignación por nacimiento en ANSES y qué documentación hay que presentar

El procedimiento para solicitar la asignación por nacimiento varía según el régimen al que pertenezca el beneficiario. En el caso de quienes integran el SUAF, el trámite puede realizarse de forma presencial en una oficina de ANSES o mediante el servicio de Atención Virtual disponible en Mi ANSES.

En cambio, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo deben gestionar el beneficio exclusivamente de manera presencial y con turno previo.

La solicitud debe presentarse entre los dos meses y los dos años posteriores al nacimiento del hijo. Si se realiza fuera de ese plazo, el beneficio ya no podrá ser otorgado.

Para completar el trámite, ANSES exige presentar la partida de nacimiento del recién nacido y el Documento Nacional de Identidad (DNI) de todos los integrantes del grupo familiar. Además, el organismo recuerda que el monto que se liquida siempre es el vigente en el mes en que ocurrió el nacimiento, independientemente de cuándo se inicie la gestión dentro del plazo establecido.