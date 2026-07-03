3 de julio de 2026 - 08:59

ANSES adelanta pagos: qué jubilados y pensionados tendrán acreditados sus haberes antes del 9 de julio

El calendario de pagos de julio ya está confirmado y contempla acreditaciones antes del feriado nacional para distintos beneficiarios según la terminación del DNI.

ANSES organizó el calendario de pagos de julio según la terminación del DNI de cada beneficiario.

ANSES organizó el calendario de pagos de julio según la terminación del DNI de cada beneficiario.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de julio de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Como ocurre todos los meses, las fechas fueron organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

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Debido al feriado nacional del 9 de julio, el organismo dispuso que algunos grupos reciban sus haberes de manera anticipada. Entre ellos se encuentran determinados jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, que cobrarán antes de la celebración del Día de la Independencia.

Algunos pagos se acreditar&aacute;n antes del feriado del 9 de julio, mientras que el resto continuar&aacute; desde el 13 de julio.

Algunos pagos se acreditarán antes del feriado del 9 de julio, mientras que el resto continuará desde el 13 de julio.

ANSES adelanta pagos: qué jubilados cobran antes del feriado del 9 de julio

El calendario oficial de ANSES establece que los jubilados y pensionados que perciben un haber mínimo serán los primeros en cobrar durante julio. Sin embargo, solo quienes tengan DNI terminados en 0 y 1 recibirán el pago antes del feriado nacional, ya que el organismo fijó la acreditación para el miércoles 8 de julio.

En julio de 2026, el haber mínimo de ANSES es de $411.989,33. Además, quienes perciben la jubilación mínima continúan recibiendo el bono extraordinario de $70.000, que permanece congelado, por lo que el monto total asciende a $481.989,33. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $329.591,46.

El resto de los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo percibirá sus haberes una vez finalizado el feriado del 9 de julio, cuando se reanude el cronograma de pagos.

Calendario de pago para jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.
  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.
  • Las restantes terminaciones de DNI cobrarán de manera progresiva en las fechas posteriores establecidas por ANSES.

De esta manera, los jubilados con DNI finalizados en 0 y 1 son los únicos beneficiarios de este grupo que cobrarán antes del 9 de julio, mientras que el resto deberá esperar a la reanudación del cronograma luego del feriado.

Jubilaciones, pensiones y asignaciones forman parte del cronograma oficial previsto para julio de 2026.

Jubilaciones, pensiones y asignaciones forman parte del cronograma oficial previsto para julio de 2026.

Qué otras prestaciones de ANSES también cobran antes del 9 de julio

Además de los jubilados que perciben el haber mínimo, ANSES también adelantó los pagos para otras prestaciones sociales que comenzarán a acreditarse el 8 de julio.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), los titulares con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 cobrarán antes del feriado. Los beneficiarios con las demás terminaciones percibirán sus haberes desde el lunes 13 de julio.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo también iniciarán su cronograma antes del feriado para los primeros documentos.

Calendario de pagos antes del feriado

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: miércoles 8 de julio.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI comenzarán a cobrar a partir del miércoles 8 de julio.

Con este esquema, ANSES adelanta los pagos de julio para distintos grupos de beneficiarios, con el objetivo de que una parte de los titulares pueda disponer de sus haberes antes del feriado nacional del 9 de julio.

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