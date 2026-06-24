La Justicia intimó a Anses para que restituya la pensión por viudez de Cristina Kirchner

La Justicia , a través de la Cámara Federal de la Seguridad Social , intimó legalmente a la ANSES para que efectivice, en un plazo de 10 días, la restitución de la pensión por viudez a Cristina Kirchner.

Militantes kirchneristas convocan a un banderazo en Parque Lezama para pedir la liberación de Cristina

El documento, publicado este miércoles, está firmado por la jueza federal Karina Alonso Candis y establece la fecha para el reintegro de los haberes previsionales “bajo apercibimiento de ejecución” .

La orden aplica únicamente a la pensión por fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner ; el tribunal diferenció esta prestación de la asignación vitalicia como ex jefa de Estado , la cual continúa suspendida administrativamente debido a su condena en la causa Vialidad .

El pasado 11 de junio, ANSES solicitó a la Justicia una caución real o personal como condición ineludible , antes de realizar la devolución de la pensión de privilegio a la ex presidenta.

Este pedido de garantía pretendió “proteger” los fondos públicos del Estado en caso de que la Corte Suprema revocara la medida cautelar que pidió la restitución del beneficio ; el planteo judicial llevado adelante por los representantes legales de Anses y avalado por que el artículo 5 de la Ley 26.854, exigió que el solicitante otorgue un seguro por “los eventuales daños y perjuicios” antes de que la orden se efectúe.

Cristina Kirchner saluda a la militancia al salir de su departamento, antes de declarar por la causa Cuadernos ANSES solicitó a la Justicia una caución real como condición ineludible, antes de realizar la devolución de la pensión de privilegio a Cristina Kirchner EFE

Las estimaciones oficiales de la asignación mensual vitalicia reclamada por la actual titular del Partido Justicialista, como viuda del ex presidente Néstor Kirchner, serían de 38 haberes mínimos, lo que representa unos $15,3 millones mensuales.

Con esta petición, el organismo quiso contar con un respaldo económico que asegurara que el Estado Nacional pudiera recuperar el dinero liquidado, si el fallo de fondo resultara adverso para Cristina Kirchner.

La ofensiva del Gobierno contra el fallo

El pasado 29 de abril, dejó firme la medida cautelar que ordena al Estado nacional restituir el pago de la pensión que Cristina Kirchner percibe como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

Ante esto, el Ministerio de Capital Humano confirmó la resolución judicial y, en su momento, adelantó que no se dará por vencido. El Gobierno nacional "interpondrá un recurso de queja" directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir el fallo.

Controversia por los beneficios previsionales

Todo comenzó a finales de 2024, cuando la administración de Javier Milei, a través de la Resolución 1092 de la ANSES, dio de baja tanto la pensión de viudez como la jubilación de privilegio de la exmandataria.



La medida se fundamentó en la confirmación de la condena de Kirchner en la causa Vialidad, argumentando que la "inhabilitación absoluta" y la falta de "honorabilidad" hacían incompatible el cobro de dichos beneficios. Sin embargo, los jueces de la Cámara previsional, Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo, marcaron una distinción legal entre ambos beneficios.