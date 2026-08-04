4 de agosto de 2026 - 09:35

Tarjeta Alimentar: cuánto paga ANSES en agosto 2026 y quiénes pueden cobrarlo

ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para agosto. Conocé quiénes acceden al beneficio, cuánto cobra cada grupo y cómo se acredita.

ANSES deposita la Tarjeta Alimentar junto con la prestación principal y sin necesidad de realizar trámites.

ANSES deposita la Tarjeta Alimentar junto con la prestación principal y sin necesidad de realizar trámites.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

La AUH y las asignaciones familiares del SUAF tendrán nuevos montos desde agosto tras la actualización aplicada por ANSES.

AUH y SUAF: ANSES confirmó cuánto cobran en agosto y el calendario de pagos
El calendario de pagos de agosto tendrá modificaciones por el feriado del 17 de agosto, que este año cae lunes.

ANSES modificó el calendario de pago de agosto: cuándo se cobra con el aumento del 1,9%

El beneficio se acredita de manera automática junto con la prestación principal y los importes varían según la cantidad de hijos o la situación del titular. El monto máximo previsto para este mes es de $149.425.

El monto del beneficio var&iacute;a seg&uacute;n la cantidad de hijos y puede alcanzar los $149.425 en agosto.

El monto del beneficio varía según la cantidad de hijos y puede alcanzar los $149.425 en agosto.

Tarjeta Alimentar ANSES: cuánto se cobra en agosto y quiénes pueden acceder al beneficio

La Tarjeta Alimentar está dirigida a familias que ya reciben determinadas prestaciones de ANSES y busca garantizar el acceso a alimentos. El beneficio no requiere inscripción previa, ya que se deposita automáticamente en la cuenta donde el titular cobra su asignación.

Pueden acceder a la Tarjeta Alimentar:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.
  • Personas que perciben la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.
  • Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Los montos confirmados para agosto son los siguientes:

  • Asignación por Embarazo: $72.250.
  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres o más hijos: $149.425.
Los beneficiarios pueden consultar la fecha de cobro desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha de cobro desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El importe que recibe cada beneficiario depende de la composición del grupo familiar. La acreditación se realiza en la misma fecha en que se cobra la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar y qué hacer para consultar la fecha de pago

La Tarjeta Alimentar se acredita de forma automática para quienes cumplen con los requisitos establecidos y ya perciben alguna de las prestaciones alcanzadas. El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la asignación correspondiente, por lo que no es necesario realizar una inscripción ni gestionar un trámite específico para acceder al beneficio.

Desde ANSES recomiendan mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación. Esta información puede verificarse y modificarse ingresando a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dentro del apartado Información personal.

Además, los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro a través del calendario de pagos publicado por ANSES o ingresando a Mi ANSES, en la sección Hijos > Mis Asignaciones, donde también es posible verificar el detalle de las prestaciones liquidadas para cada mes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La pensión por fallecimiento de ANSES puede ser solicitada por cónyuges, convivientes e hijos que cumplan las condiciones previstas por la normativa.

Quiénes pueden pedir pensión por fallecimiento: requisitos y trámite para acceder al beneficio de ANSES

El Plan de Pagos de Deuda Previsional continúa vigente para personas que están hasta 10 años de alcanzar la edad jubilatoria.

Moratoria de ANSES: cuánto sale comprar aportes antes del aumento de agosto

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un aumento del 1,89% en agosto, según la actualización por movilidad previsional.

Jubilados de ANSES: cuánto será la mínima en agosto y quiénes cobran el bono

La capacitación comenzará el 5 de agosto y busca responder a la creciente demanda de profesionales especializados en construcción industrializada.

Grupo Fonther y la Ciudad de Mendoza abren la inscripción para la capacitación gratuita en paneles EPS Concrehaus

Por Redacción Economía