Tarjeta Alimentar: cuánto paga ANSES en agosto 2026 y quiénes pueden cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos que percibirán en agosto los titulares de la Tarjeta Alimentar , una asistencia económica destinada a reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria de las familias alcanzadas por distintas prestaciones sociales.

ANSES modificó el calendario de pago de agosto: cuándo se cobra con el aumento del 1,9%

El beneficio se acredita de manera automática junto con la prestación principal y los importes varían según la cantidad de hijos o la situación del titular. El monto máximo previsto para este mes es de $149.425 .

La Tarjeta Alimentar está dirigida a familias que ya reciben determinadas prestaciones de ANSES y busca garantizar el acceso a alimentos. El beneficio no requiere inscripción previa, ya que se deposita automáticamente en la cuenta donde el titular cobra su asignación.

El monto del beneficio varía según la cantidad de hijos y puede alcanzar los $149.425 en agosto.

Asignación por Embarazo: $72.250 .

. Familias con un hijo: $72.250 .

. Familias con dos hijos: $113.299 .

. Familias con tres o más hijos: $149.425.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha de cobro desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El importe que recibe cada beneficiario depende de la composición del grupo familiar. La acreditación se realiza en la misma fecha en que se cobra la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar y qué hacer para consultar la fecha de pago

La Tarjeta Alimentar se acredita de forma automática para quienes cumplen con los requisitos establecidos y ya perciben alguna de las prestaciones alcanzadas. El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la asignación correspondiente, por lo que no es necesario realizar una inscripción ni gestionar un trámite específico para acceder al beneficio.

Desde ANSES recomiendan mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación. Esta información puede verificarse y modificarse ingresando a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dentro del apartado Información personal.

Además, los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro a través del calendario de pagos publicado por ANSES o ingresando a Mi ANSES, en la sección Hijos > Mis Asignaciones, donde también es posible verificar el detalle de las prestaciones liquidadas para cada mes.