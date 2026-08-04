4 de agosto de 2026 - 10:41

Geometría, materia y paisaje: una vivienda compacta que habita el territorio en General Alvear

En un lote de 750 metros cuadrados en el sur mendocino, el estudio UNO MÁS UNO Arquitectos proyectó una vivienda denominada Casa Ringo. Con apenas 90 m² cubiertos, la obra demuestra cómo la síntesis formal, el uso expresivo del hormigón y la apertura hacia el entorno pueden transformar un programa doméstico austero en una experiencia espacial fluida y profunda.

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Foto:

Luis Abba
Por Matías Carretero

Emplazada en la tranquilidad de General Alvear, la vivienda Casa Ringo nace a partir de una premisa clara: resolver la totalidad del programa habitable mediante un único volumen rectangular de escala contenida. Lejos de resultar una limitación, la superficie de 90 metros cuadrados se convierte en el campo de prueba para una investigación espacial donde nada queda al azar.

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La génesis de la vivienda descansa en una grilla modular de 3x3. Esta cuadrícula no funciona únicamente como un esquema distributivo, sino como una estructura de orden conceptual. Dentro de esa trama, el proyecto despliega dos ejes centrales marcados por tabiques de hormigón visto que atraviesan transversalmente la planta. Dichos muros asumen un rol protagónico que excede la mera función portante: organizan las áreas, gradúan las intimidades y construyen la secuencia de circulación interior.

El proyecto despliega dos ejes centrales marcados por tabiques de hormig&oacute;n visto que atraviesan transversalmente la planta.

El proyecto despliega dos ejes centrales marcados por tabiques de hormigón visto que atraviesan transversalmente la planta.

Vivienda: Diluir los límites del adentro y el afuera

Uno de los aciertos más notables de la propuesta radica en la manera en que los muros de hormigón se proyectan más allá del perímetro cubierto. Al extenderse hacia el terreno, estos elementos dividen el vacío perimetral y dan lugar a una serie de patios laterales integrados a la dinámica diaria del hogar.

El sistema de carpinterías metálicas móviles acompaña esta lógica de integración. Al abrirse por completo, las fronteras físicas de la casa se desvanecen, permitiendo que la planta se expanda hacia los espacios exteriores adyacentes. De esta manera, el diseño desafía la rigidez de la cuadrícula original: la trama establece el orden inicial, pero permite que la vida cotidiana y la luz natural la desborden. La vivienda deja de ser un volumen cerrado sobre sí mismo para convertirse en un pabellón permeable que respira con el clima y la vegetación del entorno.

La trama establece el orden inicial, pero permite que la vida cotidiana y la luz natural la desborden.

La trama establece el orden inicial, pero permite que la vida cotidiana y la luz natural la desborden.

Honestidad constructiva y atmósferas cambiantes

En términos materiales, la obra apuesta por una austeridad consciente que pone en valor la textura de los componentes elegidos. El hormigón visto se consolida como la matriz expresiva y estructural del proyecto, seleccionado tanto por su durabilidad y bajo mantenimiento como por la sinceridad táctil que ofrece. Se combina con herrerías de líneas puras y una paleta de terminaciones neutras que ceden el protagonismo al juego espacial.

La luz del sol mendocino actúa como un material de construcción más. A lo largo del día, los llenos y vacíos definidos por los muros filtran el ingreso de la claridad, proyectando sombras dinámicas que transforman el ambiente interior según la hora y la estación del año.

Una respuesta contemporánea desde lo esencial

En un escenario donde los recursos constructivos requieren optimización y precisión, Casa Ringo plantea un diálogo respetuoso con la escala rural de su ubicación. No busca imponer una presencia estridente sobre el paisaje de General Alvear, sino inscribirse en él con contención, elegancia y madurez técnica.

La propuesta de UNO MÁS UNO Arquitectos sintetiza que la buena arquitectura no depende de las grandes dimensiones, sino de la calidad de sus decisiones. En sus 90 metros cuadrados, la casa logra articular sobriedad, fluidez y confort, ofreciendo un refugio contemporáneo en plena sintonía con el territorio y la luz mendocina.

Ficha Técnica

  • Proyecto y Dirección Técnica: UNO MÁS UNO Arquitectos (Mg. Arq. Celeste Gomez Lahoz - Arq. Nahuel Salcedo)
  • Ubicación: General Alvear, Mendoza
  • Superficie: 90 m² (Terreno: 750 m²)
  • Año: 2024
  • Fotografía: Arq. Luis Abba
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