Arquitectura del bienestar: la casa en Maipú que esconde un oasis de frescura y silencio en su interior

Esta semana, Mundo ClubHouse te invita a recorrer una obra arquitectónica que decide mirar hacia adentro para crear su propio universo. Lejos de la exposición directa y el ritmo de la calle, la "Casa del Patio" se erige en el barrio La Vacherie , en Maipú, como un verdadero tratado sobre cómo el diseño contemporáneo es capaz de proyectar el silencio, el confort y la desconexión diaria. Se trata de un refugio que no busca exhibirse, sino resguardar la intimidad de la vida cotidiana.

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Diseñada para conectar con la naturaleza: así es FA House en Vistalba

Como un puente que entreteje conexiones, vínculos y uniones orgánicas , la vivienda potencia su mística y materialidad a partir de un centro, que es el patio. El mismo define relaciones espaciales, condiciones de iluminación natural y vínculos con la vegetación . Esta operación configura una arquitectura introspectiva, donde los espacios se articulan en torno a un vacío interior que actúa como principal mediador entre el interior y exterior.

El conjunto se desarrolla en dos niveles —planta baja y subsuelo— vinculados por este patio que condensa sentido e intención arquitectónica. En el nivel inferior, la incorporación de un jardín inglés extiende las condiciones del vacío hacia el subsuelo, garantizando el acceso a luz natural y ventilación , y otorgando calidad espacial a los ámbitos de trabajo.

“Por su lado, el patio incorpora un muro llorón que integra el agua como componente activo del proyecto, introduciendo una dimensión sonora que amplifica la experiencia espacial”, detallaron las arquitectas.

El verdadero lujo contemporáneo reside en la simplicidad, la privacidad y el contacto directo con la naturaleza. El verdadero lujo contemporáneo reside en la simplicidad, la privacidad y el contacto directo con la naturaleza.

La combinación de luz natural, vegetación y sonido construye una atmósfera controlada, donde el vacío central actúa como elemento articulador de las distintas cualidades sensoriales del conjunto.

Texturas y calidez para habitar

En lo que respecta a la propuesta visual y material, las arquitectas optaron por una estrategia de continuidad que busca reducir la fragmentación del espacio. Los muros y cielorrasos se lucen con revestimientos de microcemento, que dialogan en perfecta armonía con una paleta cromática homogénea en los pisos, brindando una percepción unificada de amplitud y modernidad.

Un puente que entreteje conexiones, vínculos y uniones orgánicas. Un puente que entreteje conexiones, vínculos y uniones orgánicas.

El contraste perfecto y la calidez necesaria la aporta la madera. Presente de forma estratégica en cielorrasos, celosías y carpinterías, este material introduce textura, profundidad y ese toque hogareño indispensable.

Luis Abba

“La combinación de estos recursos configura una arquitectura coherente, donde luz, materia, vacío y elementos naturales se integran para construir una experiencia de habitar el espacio de forma equilibrada y sensiblemente articulada”, explican sus realizadoras. Una obra en Maipú que demuestra que el verdadero lujo contemporáneo reside en la simplicidad, la privacidad y el contacto directo con la naturaleza.

FICHA TÉCNICA

Proyecto: Vivienda Casa del Patio

Vivienda Casa del Patio Ubicación: Barrio La Vacherie. Maipú

Barrio La Vacherie. Maipú Fecha proyecto: 2022

2022 Arquitectas: Julieta Albino – María Rodríguez

Julieta Albino – María Rodríguez Dirección Técnica: Julieta Albino – María Rodríguez

Julieta Albino – María Rodríguez Cálculo y dirección de estructuras: Ing. Eduardo Córdoba

Ing. Eduardo Córdoba Fotografías: Luis Abba

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