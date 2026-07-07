7 de julio de 2026 - 10:05

Diseñada para conectar con la naturaleza: así es FA House en Vistalba

Una casa imponente de 630 m² que combina un diseño súper moderno con espacios abiertos pensados para disfrutar del entorno natural todos los días.

FA HOUSE 1

Foto:

Luis Abba
FA HOUSE 2

Foto:

Luis Abba
FA HOUSE 3

Foto:

Luis Abba
FA HOUSE 5

Foto:

Luis Abba
FA HOUSE 6

Foto:

Luis Abba
FA HOUSE 10

Foto:

Luis Abba
FA HOUSE 11

Foto:

Luis Abba
FA HOUSE 12

Foto:

Luis Abba
FA HOUSE 13

Foto:

Luis Abba
Por Redacción Mundo ClubHouse

En esta oportunidad recorremos junto a Mundo ClubHouse la majestuosa FA HOUSE. Ubicada estratégicamente en la pintoresca zona de Vistalba, en Luján de Cuyo, su arquitectura resuelve de forma perfecta la conexión visual entre la idea conceptual y la concreción material de la apuesta residencial. Este gran proyecto, desarrollado por el reconocido estudio A4estudio, obtuvo el primer premio en la categoría A1a de viviendas unifamiliares de más de 500 m² del Premio Edificar.

Leé además

revolucionario gimnasio en el corazon de un iconico hotel

Revolucionario gimnasio en el corazón de un icónico hotel
El temible Pasaje de Drake

Un sismo de magnitud 5,9 sacudió el Pasaje Drake y se sintió en Ushuaia

Por Redacción Sociedad

Con su materialidad extendida y conectada de manera orgánica y funcional hacia los diversos ambientes que se entrelazan al exterior, la vivienda hace sucumbir a quien la visita o contempla por primera vez. El encanto de la propuesta arquitectónica se potencia gracias a un entorno de características suburbanas, con vegetación autóctona y buen asoleamiento. Algo que se complementa con el revestimiento de la fachada, más duro y con carácter.

“Se propone una vivienda de estilo contemporáneo, integración visual al paisaje y marcada búsqueda de funcionalidad”. “Se propone una vivienda de estilo contemporáneo, integración visual al paisaje y marcada búsqueda de funcionalidad”.

Implantación estratégica y frentes activos

Aprovechando su privilegiada ubicación en esquina, los profesionales plantearon una vivienda de estilo contemporáneo, con integración visual al paisaje y una marcada búsqueda de funcionalidad. Estas cualidades se potencian al máximo gracias a su implantación, la cual permite generar dos frentes activos: uno vehicular con acceso semicubierto y otro peatonal jerarquizado. Asimismo, el retiro frontal y lateral da lugar a un jardín perimetral que acompaña la volumetría de la casa, mejorando la privacidad sin comprometer la relación con el exterior.

“El retiro frontal y lateral genera un jardín perimetral que acompaña la volumetría de la vivienda, mejorando la privacidad sin comprometer la relación con el exterior”. “El retiro frontal y lateral genera un jardín perimetral que acompaña la volumetría de la vivienda, mejorando la privacidad sin comprometer la relación con el exterior”.

Materialidad exquisita y el corazón del patio

La materialidad del proyecto y su lenguaje formal se encuentran en perfecta coherencia con el programa residencial. Como una manera de brindar calidez, la cubierta principal se resuelve mediante grandes vigas de madera vista dispuestas en una retícula ordenada, aportando ritmo, escala y un fuerte carácter arquitectónico al espacio principal de la vivienda.

Rompiendo con esquemas tradicionales, la materialidad del proyecto y su lenguaje está en coherencia con el programa, ya que las áreas principales se abren completamente hacia el patio o patios internos, mientras que la fachada se reviste con un revestimiento metálico tipo hunter.

Atmósfera de relax e intimidad

Finalmente, el sector destinado a los dormitorios y áreas de descanso privado adopta una combinación sumamente equilibrada de materiales nobles: muros en hormigón visto y vigas de madera expuesta. El hormigón suma textura cruda y solidez estructural, mientras que la madera introduce un contrapunto acogedor y doméstico.

A este diseño se suman grandes aventanamientos que completan el espacio tridimensional, potenciando al máximo el ingreso de la luz natural diurna y consolidando de manera definitiva un estrecho vínculo visual con los jardines perimetrales.

FICHA TÉCNICA

  • Proyecto: FA HOUSE
  • Arquitectos: A4estudio
  • Superficie estimada: Área: 630 m²
  • Ubicación: Vistalba, Luján de Cuyo, Mza.
  • Área: 630 m²
  • Año: 2020 – 2024
  • Fotografías: Luis Abba

Te gustaron los materiales de esta casa, encontralos en: Tienda Bilder

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Susto por un auto incendiado en pleno Centro de Mendoza

Susto por un auto incendiado en pleno Centro de Mendoza, ¿qué pasó?

Por Redacción Sociedad
(Imagen ilustrativa)

Es oficial: el plan de la Nación para digitalizar los trámites de los registros del automotor

Por Redacción Sociedad
Inteligencia artificial: El bullying con imágenes alteradas mediante IA es un fenómeno en alza que preocupa a las autoridades. Imagen ilustrativa / Web

En un año se duplicaron los ciberdelitos sexuales contra menores de edad en Mendoza

Por Verónica De Vita
Aumenta a $1.680 el pasaje de colectivo en el Gran Mendoza - Foto: Archivo / Los Andes

Aumentará a $1.680 el pasaje del colectivo y metrotranvía desde el 13 de julio

Por Redacción Sociedad