Diseñada para conectar con la naturaleza: así es FA House en Vistalba

En esta oportunidad recorremos junto a Mundo ClubHouse la majestuosa FA HOUSE . Ubicada estratégicamente en la pintoresca zona de Vistalba, en Luján de Cuyo , su arquitectura resuelve de forma perfecta la conexión visual entre la idea conceptual y la concreción material de la apuesta residencial. Este gran proyecto, desarrollado por el reconocido estudio A4estudio , obtuvo el primer premio en la categoría A1a de viviendas unifamiliares de más de 500 m² del Premio Edificar .

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Con su materialidad extendida y conectada de manera orgánica y funcional hacia los diversos ambientes que se entrelazan al exterior, la vivienda hace sucumbir a quien la visita o contempla por primera vez. El encanto de la propuesta arquitectónica se potencia gracias a un entorno de características suburbanas , con vegetación autóctona y buen asoleamiento. Algo que se complementa con el revestimiento de la fachada , más duro y con carácter.

“Se propone una vivienda de estilo contemporáneo, integración visual al paisaje y marcada búsqueda de funcionalidad”. “Se propone una vivienda de estilo contemporáneo, integración visual al paisaje y marcada búsqueda de funcionalidad”.

Aprovechando su privilegiada ubicación en esquina, los profesionales plantearon una vivienda de estilo contemporáneo, con integración visual al paisaje y una marcada búsqueda de funcionalidad. Estas cualidades se potencian al máximo gracias a su implantación, la cual permite generar dos frentes activos: uno vehicular con acceso semicubierto y otro peatonal jerarquizado. Asimismo, el retiro frontal y lateral da lugar a un jardín perimetral que acompaña la volumetría de la casa, mejorando la privacidad sin comprometer la relación con el exterior.

“El retiro frontal y lateral genera un jardín perimetral que acompaña la volumetría de la vivienda, mejorando la privacidad sin comprometer la relación con el exterior”. “El retiro frontal y lateral genera un jardín perimetral que acompaña la volumetría de la vivienda, mejorando la privacidad sin comprometer la relación con el exterior”.

Materialidad exquisita y el corazón del patio

La materialidad del proyecto y su lenguaje formal se encuentran en perfecta coherencia con el programa residencial. Como una manera de brindar calidez, la cubierta principal se resuelve mediante grandes vigas de madera vista dispuestas en una retícula ordenada, aportando ritmo, escala y un fuerte carácter arquitectónico al espacio principal de la vivienda.

Luis Abba

Luis Abba

Rompiendo con esquemas tradicionales, la materialidad del proyecto y su lenguaje está en coherencia con el programa, ya que las áreas principales se abren completamente hacia el patio o patios internos, mientras que la fachada se reviste con un revestimiento metálico tipo hunter.

Atmósfera de relax e intimidad

Finalmente, el sector destinado a los dormitorios y áreas de descanso privado adopta una combinación sumamente equilibrada de materiales nobles: muros en hormigón visto y vigas de madera expuesta. El hormigón suma textura cruda y solidez estructural, mientras que la madera introduce un contrapunto acogedor y doméstico.

Luis Abba

Luis Abba

A este diseño se suman grandes aventanamientos que completan el espacio tridimensional, potenciando al máximo el ingreso de la luz natural diurna y consolidando de manera definitiva un estrecho vínculo visual con los jardines perimetrales.

FICHA TÉCNICA

Proyecto: FA HOUSE

FA HOUSE Arquitectos: A4estudio

A4estudio Superficie estimada: Área: 630 m²

Área: 630 m² Ubicación: Vistalba, Luján de Cuyo, Mza.

Vistalba, Luján de Cuyo, Mza. Área: 630 m²

630 m² Año: 2020 – 2024

2020 – 2024 Fotografías: Luis Abba

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