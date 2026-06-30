Revolucionario gimnasio en el corazón de un icónico hotel

Esta semana, Mundo ClubHouse te invita a conocer el gimnasio Reaxion , ubicado de forma estratégica en el interior del icónico Hotel Raíces Aconcagua de la ciudad de Mendoza. Se trata de un espacio de diseño contemporáneo que redefine por completo la experiencia del entrenamiento físico a partir de una fuerte identidad conceptual.

Los desafíos de la arquitectura en Mendoza: qué tener en cuenta para crecer sin perder calidad de vida

El proyecto, materializado en el año 2024, fue concebido de manera integral bajo la firma y dirección técnica de la arquitecta e interiorista María Belén Morgan, al frente de Morgan Studio . A través de su propuesta, la profesional logró trasladar al espacio una idea fuerza sumamente clara y movilizadora: el desafío constante de “alcanzar la cima”.

La obra toma como inspiración directa a la cordillera y a la montaña más imponente de América, traduciéndola de forma sutil y elegante en un lenguaje visual dinámico, moderno y altamente de vanguardia. La distribución arquitectónica se despliega sobre una superficie total de 620 metros cuadrados, planificados meticulosamente para albergar distintas dinámicas de bienestar. El corazón de la propuesta lo constituye un amplio salón de gimnasio de 385 metros cuadrados, el cual se complementa de forma fluida con un salón de cycling de 55 metros cuadrados, un sector de recepción de 80 metros cuadrados que da la bienvenida a los visitantes y un área de baños y vestuarios de 100 metros cuadrados perfectamente integrada.

"La iluminación y las líneas geométricas se transforman en las guías invisibles de un recorrido que emula el ascenso a las alturas, convirtiendo cada rincón en un estímulo para el movimiento." "La iluminación y las líneas geométricas se transforman en las guías invisibles de un recorrido que emula el ascenso a las alturas, convirtiendo cada rincón en un estímulo para el movimiento."

El diseño se apoya en una paleta cromática vibrante , donde el color naranja —evocación directa de los atardeceres del Aconcagua— simboliza la energía en movimiento, mientras que el turquesa , inspirado en el cielo, aporta frescura y vitalidad. Estos tonos dialogan con superficies negras y detalles en madera , logrando un equilibrio entre fuerza, calidez y contemporaneidad.

Reaxion 5

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Uno de los elementos más distintivos del proyecto es el uso de líneas de iluminación LED que recorren muros y cielorrasos en formas triangulares, reforzando la referencia a la montaña y marcando un pulso visual que acompaña el ritmo del entrenamiento. Desde el acceso, un túnel inmersivo de luz y color envuelve al usuario, generando una transición sensorial que prepara cuerpo y mente para la actividad física.

El diseño se apoya en una paleta cromática vibrante, donde el color naranja simboliza la energía en movimiento. El diseño se apoya en una paleta cromática vibrante, donde el color naranja simboliza la energía en movimiento.

El espacio se organiza en distintas áreas funcionales, con lockers diseñados a medida que aportan un carácter lúdico y disruptivo, y una cuidada atención al detalle en cada sector. Como complemento, el proyecto incorpora una zona de coworking, concebida como un punto de encuentro y pausa activa, donde la energía del lugar continúa fluyendo más allá del entrenamiento.

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De esta manera, este nuevo centro de entrenamiento y bienestar se consolida en la escena urbana como un hito que integra interiorismo de vanguardia y motivación extrema, demostrando cómo la arquitectura interior se transforma en una herramienta activa orientada a inspirar movimiento, superación personal y transformación constante.

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