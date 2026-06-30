Susto en un barrio privado de Guaymallén: una familia fue asistida por intoxicación con monóxido

Una familia sufrió una intoxicación por monóxido de carbono durante la madrugada de este martes en el barrio Cortaderas II, en Guaymallén.

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El hecho ocurrió alrededor de las 4.40 , cuando personal de la Comisaría 35ª acudió a una vivienda tras un llamado de emergencia.

Según la información policial, una pérdida de gas en una caldera provocó la acumulación de monóxido de carbono, lo que generó que los cuatro integrantes de la familia comenzaran a presentar síntomas compatibles con una intoxicación.

Los afectados son un hombre de 39 años, una mujer de 40 y dos menores de 4 y 16 años .

Al lugar acudió personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) , cuyos profesionales diagnosticaron intoxicación leve por monóxido de carbono en todos los integrantes de la familia.

Afortunadamente, ninguno de los afectados requirió traslado a un hospital y todos permanecieron en el domicilio tras recibir la atención médica correspondiente.

Las autoridades recuerdan la importancia de realizar controles periódicos de los artefactos a gas y mantener una adecuada ventilación en los ambientes para prevenir este tipo de intoxicaciones, especialmente durante la temporada invernal.