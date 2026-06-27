Conducía con más de 3 gramos en alcohol en sangre y fue detenido en Guaymallén

El hombre circulaba de manera peligrosa y fue detenido en un control vial donde le realizaron el test de alcoholemia.

Detuvieron a un hombre que conducía con más de 3 gramos de alcohol en sangre en Guaymallén

Un operativo de control vehicular de rutina terminó con la detención de un conductor que circulaba con más de 3 gramos alcohol en sangre por las calles de Guaymallén.

El hecho ocurrió este sábado aproximadamente a las 17:10 horas, en la intersección de las calles Servet y Gomensoro, zona que corresponde a la jurisdicción de la Subcomisaría Campos.

Efectivos de la Policía Vial interceptaron la marcha de una camioneta Volkswagen Suran, conducida por un hombre identificado por sus iniciales como A.T..

Al notar signos evidentes de ebriedad, los uniformados procedieron a realizar el test de alcoholemia correspondiente. El resultado fue alarmante: el examen arrojó una graduación superior a los 3 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante la gravedad del resultado, el personal policial procedió a sacar de circulación al conductor de inmediato para evitar posibles accidentes. El hombre fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado a disposición del Juzgado Contravencional.

El imputado enfrenta ahora cargos por la infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, normativa que sanciona severamente la conducción bajo los efectos del alcohol en la provincia.