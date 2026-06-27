Un hombre fue detenido tras amenazar con una escopeta a una mujer en medio de una pelea en Guaymallén.

Un hombre de 40 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en Guaymallén luego de amenazar con una escopeta a una mujer en medio de una pelea entre varias personas.

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El hecho ocurrió alrededor de las 4.40 en calle San Lorenzo al 1200, cuando un llamado al 911 alertó sobre una riña en la vía pública.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 25ª constataron que el conflicto se había originado a partir de una pelea entre varias mujeres . En ese contexto, un hombre intervino en el enfrentamiento y amenazó a una de las involucradas , una mujer de 30 años, utilizando una escopeta calibre 14.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron el arma de fuego, que no presentaba numeración visible y tampoco tenía municiones .

El sospechoso, identificado por las iniciales A. M. M., de 40 años, fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia .

Detuvieron a cuatro hombres en Ugarteche

Cuatro hombres fueron detenidos durante la madrugada de este sábado en Ugarteche, departamento de Luján de Cuyo, luego de que la Policía secuestrara una escopeta que uno de los sospechosos intentó ocultar entre la maleza al advertir la presencia de los efectivos.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 4 en la Ruta 40, a la altura del kilómetro 45, mientras personal de la Subcomisaría Ugarteche realizaba un patrullaje preventivo por la zona.

Según información policial, los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo Rastrojero en el que se trasladaban varias personas. En ese momento, uno de los ocupantes descendió del rodado e intentó escapar a pie llevando una escopeta en sus manos.

Durante la huida, el sospechoso arrojó el arma entre la vegetación. Sin embargo, tras un rastrillaje en el lugar, los efectivos lograron encontrar y secuestrar una escopeta de doble caño.

Como resultado del operativo, fueron detenidos cuatro hombres, identificados con las iniciales J. A. B. (48), A. M. (40), E. A. J. (30) y O. E. B. (52), quienes quedaron a disposición de la Justicia.