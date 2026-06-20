Hallaron a un hombre muerto dentro de un pozo de agua en una finca de Guaymallén e investigan si fue asesinado

Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona sin vida. La víctima tenía antecedentes penales por distintos delitos ocurridos en años anteriores.

Hallaron a un hombre muerto dentro de un pozo de agua en una finca e investigan si fue asesinado

La Policía de Mendoza investiga la muerte de un hombre de 44 años cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de un pozo de agua ubicado en una finca del departamento de Guaymallén. El caso quedó bajo la órbita de la División Homicidios luego de que las primeras pericias detectaran heridas compatibles con un ataque.

El hallazgo se produjo este viernes por la noche, alrededor de las 21.20 tras un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en el lugar.

Bomberos voluntarios Al arribar al lugar, efectivos policiales solicitaron la intervención de Bomberos para realizar las tareas de rescate. Luego de un operativo que se extendió durante varias horas, el cuerpo fue extraído del pozo cerca de la 1.05 de la madrugada.

Una vez recuperado el cadáver, personal de Policía Científica llevó adelante las pericias correspondientes y constató la existencia de tres heridas punzoperforantes.

La víctima fue identificada como D. P. C., de 44 años. Según informaron fuentes policiales, registraba antecedentes penales por robo agravado, privación ilegítima de la libertad con acceso carnal y hurto simple en concurso real y lesiones leves y daño en concurso real

Tras el hallazgo, tomó intervención la Oficina Fiscal de Guaymallén y personal de la División Homicidios.