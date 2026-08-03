GIRSU: qué municipios avanzan con sus planes para erradicar basurales y potenciar el reciclaje

Con la Ley 9659 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) , los 18 municipios deben elaborar sus propios planes de gestión para mejorar el tratamiento de los residuos, promover el reciclaje y avanzar en la erradicación de los basurales a cielo abierto.

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A la par el Ministerio de Energía y Ambiente , a cargo de Jimena Latorre , trabaja en la elaboración del Plan Provincial GIRSU , en permanente contacto con las comunas con sus proyectos.

El primero en aprobar su Plan Municipal GIRSU fue Godoy Cruz , mientras que Capital, Guaymallén, Luján de Cuyo, Junín, La Paz, Lavalle y General Alvear , aceleran las consultas con la Provincia en el mismo camino.

La coordinadora de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente, Carla Ortega , explicó que la elaboración de la ley y del decreto reglamentario se realizó mediante un trabajo conjunto con los municipios.

" La competencia sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos es municipal. Por eso involucramos a los municipios desde el momento cero ", señaló Ortega.

La funcionaria indicó que esa misma metodología ahora se aplica para la elaboración de los planes municipales, con encuentros técnicos en los diferentes oasis, donde se trabaja sobre la implementación de la ley y la estructura que deberá tener cada documento.

Reunión entre el Ministerio de Energía y Ambiente con equipos ambientales de municipios del Gran Mendoza Prensa Gobierno

El objetivo: terminar con los basurales a cielo abierto

Uno de los principales ejes de la ley es la erradicación de los basurales a cielo abierto, aunque desde la Provincia remarcan que no se trata solamente de cerrar esos espacios.

Ortega explicó que el proceso requiere cambios culturales, educación ambiental, separación en origen, recolección diferenciada y nuevas alternativas para el tratamiento de los residuos.

"La gestión integral implica contemplar todo el proceso, desde la separación en origen hasta la disposición final. El objetivo es que cada vez sea menor el volumen de residuos que termina en centro de disposición final", sostuvo.

La funcionaria recordó que son tres centros de disposición final los habilitados por el momento: El Borbollón (Las Heras), Coines (zona Este) y Coince (Valle de Uco). Mientras que Alvear y Malargüe buscan la aprobación de sus propios espacios.

El Borbollon, Las Heras. Imagen archivo

Además, la norma incorpora los principios de la economía circular, promoviendo que los residuos recuperables vuelvan al circuito productivo mediante procesos de reciclaje y valorización.

El Gobierno se propone en marzo del 2027 contar con los planes municipales aprobados y presentar el Plan Provincial definitivo correspondiente.

Godoy Cruz, el primero en aprobar su plan

El caso más avanzado es el de Godoy Cruz, que se convirtió en el primer municipio de Mendoza en aprobar mediante ordenanza su Plan Municipal GIRSU.

La iniciativa marca un cambio de paradigma respecto del tratamiento tradicional de los residuos. El objetivo es dejar atrás un sistema basado principalmente en el enterramiento de basura y avanzar hacia otro centrado en la recuperación de materiales, el reciclaje y la valorización, informaron.

El plan también incorpora mayores responsabilidades para comercios, industrias y grandes generadores de residuos, que deberán garantizar la separación y correcta gestión de los materiales que producen, al tiempo que busca fortalecer el trabajo de quienes viven de la recuperación de materiales reciclables, informó la comuna que conduce Diego Costarelli.

El Concejo Deliberante de Godoy Cruz aprobó el Plan Municipal GIRSU. Prensa Godoy Cruz

Capital remarca su experiencia ambiental

La Ciudad de Mendoza también avanza con la implementación del esquema provincial, aunque desde una realidad distinta. Según explicaron desde el municipio liderado por Ulpiano Suárez, la gestión viene desarrollando políticas vinculadas a la gestión integral de residuos "desde el año 2000", mucho antes de la sanción de la ley.

Actualmente, mientras finalizan los pasos administrativos de adhesión al nuevo régimen, los equipos técnicos continúan adaptando el plan municipal.

Recolección de residuos en Capital. Archivo

Desde la comuna destacaron que cuentan con una ordenanza propia sobre gestión integral de residuos y remarcaron que fueron el único municipio en integrar bajo una misma estructura la higiene urbana, el ambiente y la gestión de residuos.

Aseguran que de esa forma, potenciaron la recolección diferenciada, el reciclaje y la economía circular, además de brindar asistencia técnica y compartir experiencias con otros municipios que buscan fortalecer sus sistemas ambientales.

Guaymallén tiene más de 160 recuperadores urbanos

En Guaymallén también advierten que han consolidado pasos previos a la Ley GIRSU. El director de Ambiente, Juan Correa, recordó que el cierre del histórico basural de Puente de Hierro comenzó antes de la sanción de la norma y representó uno de los principales hitos ambientales del departamento.

"La ley viene a fortalecer acciones que ya estábamos desarrollando", sostuvo el funcionario del intendente Marcos Calvente.

Correa explicó que el municipio avanzó además con un modelo de reciclaje inclusivo, incorporando alrededor de 163 recuperadores urbanos al funcionamiento del Centro Verde, muchos de ellos provenientes del antiguo basural.

Recuperadores urbanos de Guaymallén Prensa Guaymallén

A ese trabajo se suman programas específicos para neumáticos fuera de uso, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aceites vegetales usados y residuos agroindustriales destinados al compostaje.

Mientras tanto, el municipio conforma un equipo interdisciplinario que será el encargado de redactar el Plan GIRSU definitivo para luego enviarlo al Concejo Deliberante en el transcurso de este semestre, informaron.

Luján de Cuyo prepara una hoja de ruta con siete ejes

El director de Luján Sustentable, Jorge Gisbert, explicó a Los Andes que trabajan en un plan que se estructura sobre siete ejes estratégicos y esperan tener el documento definitivo antes de fin de año para que sea aprobado por el Concejo Deliberante.

"La idea es que se convierta en una política de Estado con continuidad en el tiempo", afirmó.

El plan del intendente Esteban Allasino propone en primer lugar, la erradicación de los basurales a cielo abierto, con la remediación definitiva del histórico predio de Campo Cacheuta y la implementación de sistemas de vigilancia para evitar la aparición de nuevos microbasurales.

El basural Campo Cacheuta comenzó a ser remediado en 2018. Imagen archivo

Mientras tanto, el municipio también avanza en la identificación y eliminación de microbasurales ubicados principalmente en sectores alejados, como El Carrizal y Aguas de las Avispas, comentó Gisbert.

El plan también contempla una disposición final más segura de los residuos, mediante la construcción de una estación de transferencia, un Complejo Ambiental con plantas de compostaje y biodigestión, y una escombrera controlada.

Además, impulsa el fortalecimiento de la economía circular, con mayor separación en origen y tecnologías para transformar residuos en nuevos productos; la educación ambiental, a través de programas en escuelas, herramientas digitales y campañas de concientización; y la inclusión de los recuperadores urbanos, promoviendo su formalización y mejores condiciones de trabajo.

A eso se suman iniciativas para fomentar el consumo responsable, reducir los residuos desde su generación y desalentar el uso de plásticos de un solo uso, junto con un sistema de fiscalización y control basado en herramientas tecnológicas para mejorar la trazabilidad de los residuos y transparentar la gestión, informaron.

Las Heras y el desafío de administrar El Borbollón

En Las Heras, el trabajo se encuentra actualmente en la etapa de diagnóstico, un paso previo a la elaboración del plan municipal.

La responsable ambiental, Stella Caravita, explicó que el departamento enfrenta una situación particular porque allí funciona El Borbollón, el relleno sanitario que recibe los residuos de siete departamentos del área metropolitana.

"Eso nos obliga a que no seamos solamente nosotros quienes fiscalicemos la gestión de los residuos, sino también el resto de los departamentos que utilizan el predio", sostuvo.

La funcionaria señaló que el objetivo es recopilar toda la información necesaria para adecuar la gestión municipal a los lineamientos establecidos por la nueva ley y fortalecer el control sobre los residuos que ingresan al complejo.

Esta semana el intendente Francisco Lo Presti denunció que hallaron residuos patológicos abandonados en la vía pública, provenientes de una clínica de Godoy Cruz. Para la comuna es importante visibilizar estos hechos para acentuar la responsabilidad ciudadana, comentaron.