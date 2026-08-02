Javier Milei: "Soy el primer político en la historia argentina que cumplió todo lo que dijo"

El presidente Javier Milei volvió a defender el paquete de reformas estructurales impulsado por el Gobierno y aseguró que las iniciativas buscan modificar las bases del funcionamiento económico de la Argentina para impedir que futuros gobiernos financien el gasto público mediante emisión monetaria.

Kicillof acusó a Milei de usar a las provincias como "rehenes" para asegurar su reelección

Durante una entrevista con Luis Majul en La Nación+ (LN+), el mandatario sostuvo que las reformas "apuntan al corazón de la decadencia argentina de los últimos 91 años" y afirmó que representan un cambio de fondo en el modelo económico. Además, en otra entrevista concedida al Diario Río Negro, ratificó que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) constituye una de las prioridades legislativas del oficialismo.

Según La Nación y Diario Río Negro , el Presidente insistió en que el objetivo central es impedir que la emisión vuelva a utilizarse como mecanismo de financiamiento del Estado.

Milei sostuvo que la reforma del BCRA busca prohibir de manera permanente la asistencia financiera al Tesoro y establecer como misión exclusiva del organismo la preservación del valor de la moneda.

"Es terminar con la estafa de la política con los argentinos. Es una reforma para terminar de extirpar la inflación de la Argentina . No va a ser instantáneo", afirmó el mandatario durante la entrevista con La Nación+, donde agregó que emitir dinero para financiar el déficit constituye "una falsificación de dinero".

Más temprano, en diálogo con Diario Río Negro, el presidente había insistido en que sanear el balance del Banco Central no alcanza si futuras administraciones pueden volver a financiar el gasto público mediante emisión, por lo que consideró imprescindible plasmar esas restricciones en la ley.

Crecimiento económico, inversiones y el acuerdo con el FMI

El jefe de Estado aseguró que la economía evolucionó conforme a las previsiones oficiales e incluso afirmó que algunos indicadores superaron las expectativas del Gobierno.

Entre los principales logros mencionó el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación, la eliminación del cepo cambiario, la recomposición de reservas y la recuperación de la actividad económica, aunque reconoció que muchos argentinos todavía no perciben esos resultados en su vida cotidiana. Además, el presidente aseguró que el tanto el PBI como el consumo están en "máximo histórico".

También destacó que el Gobierno redujo o eliminó más de veinte impuestos y reiteró que las retenciones constituyen una "injusticia" que espera eliminar de forma definitiva cuando la situación fiscal lo permita.

Respecto del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), Milei afirmó al Diario Río Negro que los proyectos ya aprobados superan los USD 46.000 millones, mientras que existen compromisos de inversión por más de USD 100.000 millones en evaluación.

Además, sostuvo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permitió recapitalizar el Banco Central y aseguró que la Argentina "sobrecumple" las metas pactadas con el organismo.

Nuevas críticas a Lula y a dirigentes de la oposición

En el plano político, Milei volvió a cuestionar al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó como "ladrón" y "corrupto", al sostener que la condena dictada en el marco de la operación Lava Jato fue anulada por cuestiones procesales y no porque hubiera sido declarado inocente. Las declaraciones se producen en medio de la crisis diplomática entre ambos países tras el acto político realizado días atrás en San Pablo.

El mandatario también renovó sus críticas al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien definió como "ignorante", y volvió a referirse a la expresidenta Cristina Kirchner.

Al respecto, señaló: “Su opinión [Axel Kicillof] no es relevante. Fue ministro de Economía de la presidiaria, de la chorra [Cristina Kirchner]. Todas las provincias que adhirieron al RIGI crecieron. Los únicos que no adhirieron son La Rioja y Buenos Aires. Y no crecen porque tienen un comunista de gobernador. Es un mal. Donde un comunista toca algo, lo destruye o convierte en excremento”.

Al ser consultado sobre la presentación realizada por la defensa de Cristina Kirchner, ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la condena en la causa Vialidad, el presidente manifestó: "Que la condenada haga todas las presentaciones que haga. Me importa un rábano”.

Las cuatro reformas que impulsa el Gobierno

El presidente enmarcó todas estas iniciativas dentro de un mismo programa de transformación económica que incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la denominada reforma del grillete fiscal, la modificación del mercado de capitales y una reforma del mercado de seguros.

Según explicó, el propósito es establecer reglas permanentes que impidan el regreso de políticas basadas en el déficit fiscal financiado con emisión monetaria y consolidar un esquema orientado a la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de largo plazo.

Al final de la entrevista, Milei hizo referencia a un posible segundo mandato y aseguró haber cumplido cada uno de los compromisos que asumió al llegar a la Casa Rosada. “Cumplí todo lo que prometí. Dije que iba a bajar la inflación, que la economía iba a crecer, que iba a caer la indigencia, que el que las hace las paga, que iba a bajar la inseguridad y que me iba a aliar estratégicamente con Occidente. Cumplí todo”, declaró.

Además, el mandatario señaló que logró concretar esas metas en un plazo menor al previsto. “Soy el primer político en la historia argentina que cumplió todo lo que dijo. Lo cumplí en la mitad del mandato. Redoblé la apuesta con leyes que eran imposibles. Si logramos la reelección, vamos a crecer muy fuertemente. Crecer al 7 u 8% va a ser una realidad argentina”, cerró.

La entrevista televisiva completa