Luis Caputo defendió la reforma del Banco Central y aseguró que Javier Milei será reelecto en 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo , defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central presentada por Javier Milei y sostuvo que el proyecto busca consolidar un modelo económico que trascienda el actual gobierno. Afirmó que la iniciativa apunta a limitar la emisión monetaria y aseguró que el Gobierno no prevé cambios en el rumbo económico durante 2027 .

El Gobierno envió al Congreso el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central: cuándo se podrá tratar

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Según explicó el ministro, la modificación de la Carta Orgánica tiene como objetivo impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar la emisión monetaria para financiar el gasto público.

Caputo sostuvo que esa práctica representa un " impuesto inflacionario " y remarcó que la reforma pretende generar reglas que perduren durante las próximas décadas.

"El proyecto apunta a los próximos 30 años y no solamente a los próximos cuatro ", afirmó al referirse al alcance de la iniciativa.

También señaló que la intención es que el funcionamiento del Banco Central no dependa de los cambios de gobierno y que existan mayores restricciones para recurrir a la emisión.

"No tengo ninguna duda de que Milei va a ser reelecto"

Durante la entrevista, Caputo también se refirió al escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El ministro aseguró que está convencido de que Javier Milei obtendrá un nuevo mandato.

"No tengo ni siquiera una mínima duda de que Milei va a ser reelecto en 2027", expresó.

Además, cuestionó los análisis que anticipan dificultades económicas por tratarse de un año electoral y afirmó que el Gobierno trabaja para evitar que se repitan situaciones ocurridas en procesos electorales anteriores.

X / @JMilei

El equilibrio fiscal, uno de los principales ejes del Gobierno

Caputo destacó que el equilibrio de las cuentas públicas seguirá siendo uno de los pilares de la política económica.

Según indicó, mantener el superávit fiscal requiere tanto compromiso político como capacidad técnica, y aseguró que ese objetivo continuará siendo prioritario. En ese contexto, definió al presidente Milei como la figura central del proyecto económico.

"Por los próximos cinco años, la persona fundamental es el Presidente", afirmó.

Caputo relativizó su continuidad como ministro

Consultado sobre la posibilidad de continuar al frente del Ministerio de Economía durante un eventual segundo mandato de Milei, Caputo evitó confirmar su permanencia. El funcionario sostuvo que su continuidad no es determinante y remarcó que el foco debe estar en el rumbo del Gobierno.

"Los ministros somos todos fusibles y ninguno es imprescindible", afirmó. También descartó por completo la posibilidad de iniciar una carrera política, pese a las versiones que lo vinculaban con una eventual candidatura.

"Hay dólares para todos"

Otro de los temas abordados fue la situación del mercado cambiario. Caputo afirmó que actualmente existen condiciones para que personas y empresas accedan libremente al mercado de cambios.

Según explicó, quienes deseen ahorrar en dólares pueden hacerlo, al igual que las empresas que necesiten importar bienes o distribuir dividendos. Además, aseguró que el Banco Central mantiene un saldo comprador de divisas. "Hoy hay exceso de dólares, al punto que el Banco Central compra en promedio 100 millones de dólares por día", señaló.

Qué dijo sobre la mora bancaria

El ministro también fue consultado por el incremento de la mora entre usuarios del sistema financiero. Caputo sostuvo que la situación tenderá a mejorar porque, según indicó, las entidades bancarias están ofreciendo refinanciaciones con tasas más bajas y plazos más extensos. No obstante, descartó que el Gobierno intervenga directamente en esas negociaciones.

Explicó que se trata de acuerdos entre privados, aunque reconoció que el Ejecutivo mantiene conversaciones con los bancos para facilitar alternativas de refinanciación para los clientes.