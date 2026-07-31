Marcó del Pont le respondió a Milei luego de que la acusara de "robarle" US$10.000 millones al Banco Central

Este viernes, Mercedes Marcó del Pont , expresidenta del Banco Central, respondió a las acusaciones del presidente Javier Milei, quien durante la presentación del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del organismo aseguró que, junto a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner , " le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares " en 2010.

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La economista rechazó las declaraciones del mandatario y afirmó que su discurso estuvo marcado por "injurias, falsedades e inconsistencias".

"No me sorprendí. Uno espera siempre que destile odio y descalificación. La verdad es que es inasible el discurso del presidente, con cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades. Habla con enormes inconsistencias ", sostuvo en una entrevista con Radio del Plata.

Durante la cadena nacional de ayer, Milei aseguró que la reforma del Banco Central busca terminar con "la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política" y afirmó que, con la creación del Fondo del Bicentenario , Cristina Kirchner y Marcó del Pont "le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares".

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La exfuncionaria negó esa interpretación y defendió el uso de reservas para cancelar deuda. "Cuando dice falsificación de dinero, es por ley que el Banco Central tiene como una de sus funciones emitir dinero. No falsifica dinero, sino que encabeza la emisión de la moneda nacional ", explicó.

Luego, agregó: "Y en segundo lugar, hace referencia a algo de lo cual me enorgullezco de haber votado cuando fui diputada nacional: el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional con el pago de reservas por algo más de 9.000 millones de dólares. Esos 10.000 millones que hace referencia y otro tanto que hubo posteriormente tienen que ver con esta decisión política".

La extitular del Banco Central sostuvo que, tras la cancelación de la deuda con el FMI durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Gobierno optó por utilizar reservas internacionales para afrontar otros compromisos financieros en lugar de recurrir al endeudamiento externo.

"El Banco Central es parte del Estado Nacional y lo que ocurrió es que el Estado en su conjunto se desendeudó con los acreedores internacionales y se endeudó con el Banco Central", explicó.

En ese sentido, consideró que se produjo un crecimiento de la deuda dentro del propio sector público, al que calificó como "virtuoso".

Sobre el final cuestionó a Milei por su tono y su forma de expresarse: "Es la forma de hablar de este presidente. Es un presidente enfermo de odio".

"Le acaba de decir ladrón, presidiario, al presidente Lula. Habla sin argumentos. Es bueno explicar que lo que él dice robar en realidad fue desendeudar. Esto que él dice robo… el Gobierno de Macri y este mismo Gobierno usaron parte de este mecanismo de pago de reservas con una letra intransferible que ahora quieren condicionar", finalizó.