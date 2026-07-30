El Banco Central consolida su racha compradora y superó los USD 2.000 millones en julio

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la jornada de este jueves con una compra de USD 117 millones en el Mercado Libre de Cambios, logrando así quebrar la barrera de los 2.000 millones de dólares acumulados en lo que va de julio.

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Con este resultado, la entidad dirigida por Santiago Bausili suma adquisiciones por más de USD 13.200 millones en lo que va del año, superando ya la meta anual de acumulación de reservas prevista para 2026.

El desempeño de julio muestra una aceleración respecto a junio, con un promedio diario de compras de USD 116 millones , cifra que se ubica por encima de los USD 97 millones diarios promediados durante el resto del año.

Este flujo positivo ha sido impulsado principalmente por las liquidaciones de divisas provenientes de los sectores agropecuario, energético y minero , así como por colocaciones de deuda en el exterior realizadas por empresas y gobiernos provinciales.

A pesar de la dinámica compradora, las reservas internacionales finalizaron la jornada en USD 49.001 millones , registrando una caída diaria de USD 199 millones debido a diversos movimientos operativos y financieros.

En este contexto de estabilidad cambiaria, el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en los $1.488, alejándose del techo de los $1.500 tras la absorción de pesos realizada por el Tesoro a través de la colocación de deuda en moneda local.

Hacia una nueva Carta Orgánica

Este escenario de fortalecimiento de reservas sirve como antesala para la presentación del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que el presidente Javier Milei anunció este jueves mediante cadena nacional.

El eje central de la iniciativa oficialista es clausurar definitivamente la financiación del Tesoro, las provincias y los municipios a través de la emisión monetaria.

Con estos cambios, el Gobierno busca consolidar un esquema donde la estabilidad monetaria sea la prioridad absoluta, eliminando las herramientas que permitieron la expansión de la base monetaria para fines fiscales en las últimas dos décadas.