Cadena Nacional: Milei anunciará la reforma del Banco Central con un mensaje "sanguinario" contra la casta

El presidente Javier Milei anunciará esta noche por Cadena Nacional los principales ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con un mensaje centrado en la independencia de la autoridad monetaria y fuertes críticas a la clase política.

El anuncio está previsto para las 20 y llega tras semanas de anticipos del mandatario sobre la necesidad de blindar al Banco Central frente al poder de turno.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Presidente estructurará su exposición sobre pilares centrales para modificar el funcionamiento de la entidad, mientras que trascendió que será “sanguinario” contra los políticos que abusaron del Banco Central.

La propuesta establece que el único mandato del Banco Central sea preservar el valor de la moneda, mientras que prohíbe de manera taxativa el financiamiento directo e indirecto al Tesoro. Además, reforma el régimen de reservas internacionales para que sean propiedad exclusiva del Banco Central sin que el Poder Ejecutivo pueda disponer de ellas y crea un régimen de convertibilidad o ancla monetaria que limite la emisión.

Además, Milei propondrá que la violación de la independencia del Banco Central constituya un delito con pena de prisión para el directorio de la entidad, el Poder Ejecutivo y los legisladores que avalen ese tipo de decisiones. En la misma línea, el mandatario acusó a la “casta política” de utilizar al Banco Central como “una máquina de generar pobreza”.

Las críticas a la gestión del Banco Central

La iniciativa contrasta con la reforma de 2012 impulsada por la entonces presidenta Cristina Kirchner y hoy presa con condena firme, que amplió los mandatos del Banco Central al incorporar el desarrollo económico y la estabilidad financiera, además de habilitar el uso de reservas para el pago de deuda externa.

En su columna publicada en el diario Clarín, Milei afirmó que el Banco Central, desde su creación en 1935, generó una inflación acumulada de esa magnitud y sostuvo que, antes de la existencia de la entidad, el promedio anual de inflación era de 1,03%.

En ese texto, el Presidente señaló que la reforma de 2012 convirtió al Banco Central en una “verdadera fuente de financiamiento del fisco” y aseguró que la inflación responde siempre a un fenómeno monetario provocado por un exceso de oferta de dinero.

El jefe de Estado cerrará la cadena nacional con un mensaje para la dirigencia política, al sostener que el Banco Central dejó de ser una institución de Estado para convertirse en “botín de la casta” y planteará que la reforma definirá si la Argentina recupera una autoridad monetaria independiente o mantiene un esquema de emisión y crisis.