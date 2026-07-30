Antes de dejar Argentina, Kristalina Georgieva cumplió un deseo personal: tomó una clase de tango con Mora Godoy.

Fuera de agenda, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , cerró su visita oficial a la Argentina con una visita a un espectáculo privado de tango en el estudio de la reconocida bailarina Mora Godoy , donde también participó de una breve clase.

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" No podía irme de Argentina sin probar un poco de tango ", escribió Georgieva en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que mostró imágenes de su paso por el estudio ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

"Encantada de aprender algunos pasos del increíblemente talentoso equipo de Mora Godoy y su maravilloso grupo de bailarines. ¡Excelentes maestros que hicieron que pareciera mucho más fácil de lo que es !", agregó la titular del FMI.

La actividad se concretó luego de las reuniones que Georgieva mantuvo con el presidente Javier Milei y de su recorrida por Vaca Muerta .

Según trascendió, la clase de tango fue una iniciativa impulsada por la propia directora del organismo internacional , quien pidió a colaboradores del Fondo que organizaran el encuentro antes de abandonar el país.

El interés tenía un motivo familiar: sus padres eran aficionados al tango y a ella le gusta bailar, pero no lleva "el estilo argentino".

Mora Godoy, quien en otras oportunidades organizó espectáculos para figuras internacionales como Barack Obama y los Rolling Stones, también compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales.

Al llegar al estudio, la bailarina saludó a Georgieva con un "Nice to meet you", mientras que la economista respondió con un "Thank you very much" y le pidió el primer recuerdo de la jornada: un autógrafo en el programa del espectáculo.

Además, recibió como obsequio una taza y una libreta con motivos tangueros. "La voy a usar en cada reunión a la que asista en la Argentina", prometió la funcionaria.

El encuentro comenzó con una exhibición de tango protagonizada por Mora Godoy y su compañía, para luego dar paso a una breve clase en la que Georgieva aprendió algunos de los movimientos básicos del baile.

En declaraciones a Infobae en Vivo, Mora Godoy reveló: "La visita era un secreto total. No se imaginan lo que fue la organización, porque fue muy exhaustiva".