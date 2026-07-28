La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , visitó este martes el yacimiento de Vaca Muerta , en Neuquén. Considerado el principal motor de generación de divisas del país, el lugar forma parte de su agenda oficial en Argentina.

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La titular del organismo llegó poco después de las 10.30 a Loma Campana, uno de los principales desarrollos de la cuenca. El acceso implicó un vuelo hasta Neuquén y un posterior traslado en helicóptero hacia el yacimiento.

Georgieva estuvo acompañada por la comitiva oficial, además del ministro de Economía, Luis Caputo. En el lugar fue recibida por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Durante la recorrida, la directora del FMI visitó distintas áreas operativas y mantuvo reuniones con directivos de las compañías que desarrollan actividades en Vaca Muerta. La visita se realizó bajo un importante operativo de seguridad desplegado tanto en el aeropuerto como en las inmediaciones del yacimiento.

Tras el encuentro, Marín destacó la importancia de la visita y aseguró que Georgieva pudo conocer de primera mano el desarrollo tecnológico de la industria.

"Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos", expresó el titular de YPF en sus redes sociales.

Kristalina Georgieva visitó Vaca Muerta y destacó el potencial de la industria energética argentina YPF

Durante su paso por el yacimiento, Georgieva remarcó que la industria energética representa uno de los sectores con mayor potencial para impulsar el crecimiento de la economía argentina y fortalecer el ingreso de divisas.

La agenda de Kristalina Georgieva en Argentina

La recorrida por Vaca Muerta forma parte de la agenda que la directora del FMI desarrolla desde su llegada al país el lunes. Ese día expresó públicamente su respaldo al programa económico del Gobierno durante una conferencia en el Ministerio de Economía, participó de una cena con empresarios y asistió a una reunión de gabinete encabezada por el presidente Javier Milei.

Además, mantuvo un conversatorio con estudiantes de cinco universidades en el Palacio Libertad, donde dejó una de las definiciones más relevantes de su visita.

"Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos", afirmó Georgieva, al tiempo que consideró que no será necesario un financiamiento adicional por parte del FMI.