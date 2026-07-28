Créditos hipotecarios del Banco Nación: cuánto hay que pedir para comprar un departamento y pagar $335.037 de cuota

Los créditos hipotecarios del Banco Nación continúan vigentes para la compra de vivienda única , con financiamiento en UVA y plazos de hasta 30 años. La línea permite cubrir hasta el 75% del valor de la propiedad y ofrece condiciones preferenciales para quienes cobran sus haberes a través de la entidad.

Créditos hipotecarios para construcción del Banco Nación: cuánto hay que pedir para pagar una cuota de $1.008.936

Según la simulación oficial del Banco Nación, para adquirir un departamento de $70.000.000 se puede solicitar un préstamo de $52.000.000 a 25 años , con una cuota inicial de $335.037 . En este caso, el solicitante no adhiere a la opción de tope por CVS y el crédito aplica una TNA del 6% .

De acuerdo con el simulador del Banco Nación , para comprar un departamento valuado en $70.000.000 se debe solicitar un crédito hipotecario de $52.000.000 , equivalente al 74% del valor de la propiedad .

Con un plazo de 25 años , la cuota inicial es de $335.037 , mientras que el préstamo representa 25.313,5 UVAs y la cuota equivale a 163,1 UVAs . La simulación utiliza una cotización de la UVA de $2.054,24 .

Además, el banco estima que el solicitante debe acreditar ingresos netos mínimos de $670.073 si se presenta un solo titular o $1.340.147 cuando participan titulares y codeudores.

La cuota inicial es de $335.037 y se calcula con una TNA del 6% y un CFT TEA del 6,29% para clientes del Banco Nación.

¿Qué tasas aplica el Banco Nación para la compra de vivienda?

Para esta simulación, correspondiente a la adquisición o cambio de vivienda única y sin adhesión al tope por CVS, el Banco Nación informa las siguientes condiciones financieras:

TNA: 6%.

6%. TEM: 0,5%.

0,5%. CFT TEM: 0,51%.

0,51%. CFT TNA: 6,11%.

6,11%. CFT TEA: 6,29%.

Al tratarse de un crédito ajustado por UVA, tanto el capital como las cuotas evolucionan de acuerdo con la cotización de esa unidad durante la vigencia del préstamo.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al crédito hipotecario del Banco Nación?

El Banco Nación permite solicitar el crédito de manera individual o sumando ingresos. La entidad admite hasta dos titulares y hasta dos codeudores, que pueden ser padres, hijos o hermanos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. En los casos en que participen codeudores, los ingresos de los titulares deberán representar como mínimo el 50% del valor de la cuota.

Además, el cónyuge debe firmar la operación por régimen patrimonial o asentimiento, aun cuando no aporte ingresos. Los empleados en relación de dependencia con planta permanente deben acreditar al menos un año de antigüedad laboral, con un mínimo de seis meses en el empleo actual, mientras que los empleados contratados deben demostrar 12 meses de antigüedad en su trabajo actual.

En el caso de los trabajadores independientes, los autónomos inscriptos en el Impuesto a las Ganancias deben acreditar dos años de ejercicio de la actividad desde la presentación de la primera declaración jurada. Los monotributistas deben contar con dos años de antigüedad desde la inscripción al régimen y un año en la categoría vigente.

Para iniciar el trámite se debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la documentación que respalde los ingresos. Los empleados deben entregar los últimos tres recibos de sueldo; los autónomos, los comprobantes de aportes previsionales de los últimos seis meses, la certificación de ingresos firmada por contador y la constancia de inscripción; mientras que los monotributistas deben presentar los últimos seis pagos del Monotributo y la constancia de inscripción. Los jubilados y pensionados, por su parte, deberán acreditar los últimos tres recibos de haberes.

Por último, el Banco Nación aclara que no es necesario ser cliente de la entidad para acceder a esta línea de financiamiento, ya que quienes no cobran sus haberes en el banco también pueden solicitar los Créditos Hipotecarios +Hogares, aunque bajo condiciones diferentes a las ofrecidas para los clientes que acreditan su sueldo en la institución.