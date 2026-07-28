De la acumulación a la eficiencia: nuevas reglas para invertir y habitar en el mercado inmobiliario

Durante décadas, invertir en bienes raíces en Argentina respondió a un precepto casi inalterable: adquirir un inmueble terminado, preservarlo en el tiempo y aguardar a que el dinamismo del mercado hiciera su trabajo de revalorización, idealmente complementado con la obtención de una renta periódica a través del alquiler tradicional. Si bien esa premisa continúa formando parte del abanico de posibilidades, en el escenario actual ha dejado de ser suficiente para explicar una actividad que se ha vuelto sustancialmente más diversa, analítica y exigente.

El sector atraviesa una etapa de renovación operativa. Luego de periodos marcados por la cautela y la variabilidad macroeconómica, se percibe una progresiva reactivación en el volumen de transacciones, acompañada por la paulatina reaparición de instrumentos de financiamiento. Ante este panorama, el inversor ha vuelto a volcar su atención hacia los activos tangibles como una herramienta sólida para el resguardo y la expansión del patrimonio. Sin embargo, la diferencia sustancial con ciclos anteriores radica en que la hoja de ruta ya no es unidireccional ni homogénea.

El cambio más trascendental del periodo reciente no se registra únicamente en la arquitectura o en la tipología de las propiedades, sino en la sofisticación de la demanda. Quien hoy decide volcar capital en el mercado inmobiliario evalúa minuciosamente las tasas de retorno, analiza los horizontes temporales de maduración, pondera las matrices de riesgo e integra la premisa de que no existe un modelo único capaz de resolver todas las necesidades financieras o personales. La inquietud central ha dejado de ser únicamente qué activo comprar, para pasar a definir minuciosamente bajo qué estructura conviene intervenir.

Bajo este enfoque, la compra de desarrollos en pozo ha vuelto a consolidarse como una alternativa estratégica de peso. Para aquellos perfiles con capacidad de proyección a mediano plazo, esta modalidad brinda la posibilidad de ingresar con un desembolso inicial sensiblemente menor y acompañar la curva de valorización del emprendimiento a lo largo de su proceso constructivo. No obstante, la efectividad de este camino exige una auditoría rigurosa sobre el historial de la firma desarrolladora, el estricto cumplimiento de los plazos de entrega y los estándares técnicos de la obra, factores que resultan tan determinantes como el valor inicial por metro cuadrado.

En paralelo, los inmuebles terminados sostienen su atractivo entre quienes priorizan esquemas de perfil conservador. La paulatina recomposición en los rendimientos locativos, sumada a la certidumbre que brinda un activo físico de disponibilidad inmediata, mantiene a esta opción como un pilar para la preservación de capital e ingresos recurrentes.

Mercado inmobiliario: Estrategias activas y renovación del mapa urbano

Al mismo tiempo, han ganado espacio metodologías de gestión inmobiliaria que años atrás quedaban reservadas a circuitos especializados. Es el caso del flipping, una modalidad basada en la adquisición de inmuebles que presentan un margen claro de optimización, para luego ejecutar una remodelación integral y colocarlos nuevamente en el mercado a un valor ajustado a la nueva demanda. La solidez de esta estrategia no radica en intervenciones cosméticas, sino en la capacidad técnica de imprimir un valor agregado sustancial mediante una planificación precisa de los costos de obra y una lectura atenta de lo que busca el comprador final.

Esta transformación en las dinámicas de inversión se refleja de igual modo en la geografía urbana. En grandes centros urbanos como la Ciudad de Buenos Aires, a la par de la consolidación histórica de plazas como Palermo, Recoleta o Belgrano, se observa un desplazamiento del interés hacia trazados en plena transformación como Villa Crespo, Colegiales, Villa Ortúzar, Coghlan o Saavedra. Se trata de entornos que integran accesibilidad, desarrollo de servicios y una proyección de revalorización atractiva para quienes buscan posicionarse con anticipación.

Tal como señala Andrés Sabatini, CEO de Sabatini Negocios Inmobiliarios, el verdadero diferencial en la actualidad ya no reside únicamente en encontrar un inmueble oportuno, sino en comprender el contexto, definir objetivos claros y trazar una hoja de ruta acorde a las capacidades de cada perfil, entendiendo que las decisiones más eficientes son las que se toman con información técnica y mirada de largo plazo.

Del paradigma de la gran superficie a la eficiencia del hábitat

Esta necesidad de adaptar las estrategias financieras tiene un claro correlato en el modo en que se conciben y habitan las viviendas familiares. La evolución de las preferencias también alcanza al segmento de los barrios privados, donde las nuevas generaciones buscan mantener las premisas tradicionales de seguridad, entorno natural y calidad urbana, pero bajo conceptos donde prevalecen la eficiencia edilicia, la reducción de costos operativos y la agilidad en los tiempos de concreción.

Esta tendencia responde asimismo a la realidad del crédito en el país, donde históricamente solo una fracción menor de las operaciones se concreta vía financiamiento bancario —alrededor del 20% del total—, mientras que el volumen mayoritario depende del ahorro directo, la financiación privada o esquemas alternativos. Este contexto exige a las desarrolladoras diseñar estructuras edilicias y comerciales dinámicas que simplifiquen el ingreso a la vivienda sin recortar los estándares prestacionales.

Frente a este desafío, surgen respuestas proyectuales que reformulan la concepción del loteo tradicional. El modelo histórico basado en la adquisición de parcelas de gran extensión para luego abordar prolongados y costosos procesos individuales de diseño y obra, comienza a convivir con esquemas donde la arquitectura se proyecta de forma integral desde el origen sobre lotes optimizados de dimensiones medias, como los de aproximadamente 400 m².

El crecimiento del corredor sur y el desarrollo en Luján de Cuyo

La exigencia actual del sector pasa por generar nuevas vías de acceso al hábitat. Gentileza

Un claro ejemplo de esta evolución se consolida en la provincia de Mendoza. En distritos como Perdriel, en el departamento de Luján de Cuyo, emprendimientos como Penta Barrio Privado implementan propuestas residenciales orientadas a resolver esta demanda. La alternativa propone la elección de tipologías arquitectónicas previamente diseñadas e integradas al terreno, ofreciendo galerías, espacios verdes, cocheras y una estética contemporánea, pero optimizando el uso de la superficie y eliminando la fricción que implica la gestión directa de una obra particular.

El proyecto se desarrolla sobre lotes aptos para propiedad horizontal (PH), donde el comprador puede elegir entre dos tipologías de viviendas previamente diseñadas. El objetivo es ofrecer todas las prestaciones de una casa tradicional, galerías, jardín, espacios exteriores, cochera y arquitectura contemporánea, utilizando de manera más eficiente la superficie del terreno.

La principal diferencia es que se transforma el proceso de acceso a la vivienda. En lugar de comenzar con un terreno y luego atravesar años de decisiones, presupuestos y obra, el comprador accede a una casa diseñada, con el terreno incluido, un valor definido desde el inicio y un esquema de financiación que le permite planificar su inversión con mayor previsibilidad.

Como analiza Josefina Cantú, de la firma, la exigencia actual del sector pasa por generar nuevas vías de acceso al hábitat, entendiendo que el público sostiene el deseo de vivir en entornos tranquilos y seguros, pero requiere esquemas financieros viables y procesos edilicios simples y eficientes.

La consolidación de estas propuestas coincide con una transformación estratégica de la infraestructura en el sur del Gran Mendoza. La extensión del Acceso Sur hasta la Ruta 7, sumada a la instalación de emprendimientos logísticos e industriales y al posicionamiento de Perdriel como uno de los ejes residenciales y productivos, están redefiniendo las líneas de crecimiento urbano de la provincia. De este modo, la convergencia entre obras de conectividad de escala regional y modelos habitacionales enfocados en la agilidad de ocupación plantea una mirada renovada sobre el mercado edilicio: la solidez de una inversión ya no se mide exclusivamente por la cantidad de metros cuadrados adquiridos, sino por la capacidad de transformar esa superficie en calidad de vida real, accesible y sostenible a lo largo del tiempo.