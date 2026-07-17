Créditos hipotecarios para construcción del Banco Nación: cuánto hay que pedir para pagar una cuota de $732.775

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para construcción de vivienda continúan vigentes con financiación en UVA y plazos de hasta 30 años. La línea está dirigida a quienes cobran sus haberes en la entidad y adhieren al mecanismo de tope por CVS, que busca limitar el impacto de la actualización de las cuotas cuando la evolución de la UVA supera la variación de los salarios.

En la simulación más reciente del Banco Nación, las condiciones financieras muestran una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6% , una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% , un Costo Financiero Total Nominal Anual (CFT TNA) del 8,4% y un Costo Financiero Total Efectivo Mensual (CFT TEM) del 0,7% . Con estos parámetros, es posible calcular el monto del préstamo y la cuota inicial.

De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, para obtener una cuota inicial de $732.775 es necesario solicitar un crédito hipotecario de $92.000.000 destinado a la construcción de una vivienda única , con un plazo de 30 años .

En este caso, la simulación corresponde a una vivienda valuada en $125.000.000 , por lo que el banco financia el 74% del valor de la obra . Además, la cuota equivale a 359,1 UVAs , mientras que el monto inicial del préstamo representa 45.085,44 UVAs .

Para acceder a este financiamiento, el Banco Nación estima que se requieren ingresos netos mínimos de $1.465.550 si hay un solo titular o $2.931.101 cuando participan titulares y codeudores.

¿Qué tasas aplica el Banco Nación para los créditos de construcción?

La simulación oficial para construcción de vivienda única contempla las siguientes condiciones financieras para quienes cobran sus haberes en la entidad y adhieren al tope por CVS:

TNA: 6%.

6%. TEM: 0,5%.

0,5%. CFT TNA: 8,4%.

8,4%. CFT TEM: 0,7%.

El valor de la UVA utilizado en la simulación es de $2.040,57. Como se trata de un crédito ajustado por UVA, tanto el capital como las cuotas evolucionan de acuerdo con ese índice durante la vigencia del préstamo.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los créditos hipotecarios para construcción del Banco Nación?

El Banco Nación permite solicitar los créditos hipotecarios UVA para construcción de vivienda única de manera individual o sumando ingresos. La entidad admite hasta dos titulares y hasta dos codeudores, que pueden ser padres, hijos o hermanos, siempre que cumplan con las condiciones exigidas para el otorgamiento del préstamo. En los casos en que haya codeudores, los ingresos de los titulares deberán cubrir como mínimo el 50% del valor de la cuota.

Además, el cónyuge debe firmar la operación, aunque no aporte ingresos, por cuestiones vinculadas al régimen patrimonial o al asentimiento. En cuanto a los requisitos laborales, los empleados en relación de dependencia con planta permanente deben acreditar al menos un año de antigüedad laboral, con un mínimo de seis meses en el empleo actual. Los empleados contratados o que no pertenezcan a planta permanente deben demostrar 12 meses de antigüedad en su trabajo actual.

El préstamo se otorga a 30 años, con una TNA del 6% y una cuota inicial de $732.775. Freepik

Para los trabajadores independientes, los autónomos inscriptos en el Impuesto a las Ganancias deben acreditar dos años de ejercicio de la actividad desde la presentación de la primera declaración jurada. En el caso de los monotributistas, se exigen dos años de antigüedad desde la inscripción al régimen y un año en la categoría vigente. Si el solicitante combinó distintas situaciones laborales durante ese período, el banco considerará el menor ingreso registrado en el último año.

Entre la documentación requerida se encuentra el DNI, los últimos tres recibos de sueldo para empleados y contratados, mientras que los autónomos deberán presentar los comprobantes de aportes previsionales de los últimos seis meses, una certificación de ingresos emitida por un contador público con firma certificada y la constancia de inscripción. Los monotributistas deberán entregar los últimos seis pagos del Monotributo y la constancia de inscripción, mientras que jubilados y pensionados tendrán que presentar los últimos tres recibos de haberes.

Por último, el Banco Nación aclara que no es obligatorio ser cliente de la entidad para acceder a esta línea de financiamiento. Quienes no cobren sus haberes en el banco también pueden solicitar los Créditos Hipotecarios +Hogares, aunque las condiciones financieras pueden variar respecto de las ofrecidas a los clientes de la entidad.