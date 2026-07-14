Créditos hipotecarios del Banco Nación para construir: cuánto hay que pedir para pagar una cuota de $326.500

Los créditos hipotecarios para la construcción del Banco Nación tienen nuevas condiciones para quienes buscan financiar una obra sobre un terreno propio. La entidad actualizó las tasas de la línea en UVA , por lo que cambió el costo del financiamiento y el valor de las cuotas iniciales.

Entre las modificaciones figura el aumento de la Tasa Nominal Anual (TNA) al 6% para las viviendas únicas de hasta 210.000 UVAs cuyos titulares cobren sus haberes en el Banco Nación . A su vez, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFT TEA) se elevó al 8,73% para quienes opten por la prima con topeo CVS.

De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, para pagar una cuota inicial de $326.563 por mes es necesario solicitar un crédito hipotecario de $41.000.000 para construir una vivienda con un presupuesto de $55.000.000 .

La simulación corresponde a un préstamo a 30 años, con una cuota equivalente a 160,35 UVAs. En este caso, el banco financia el 75% del valor de la obra.

Para acceder al financiamiento, el simulador indica que el solicitante debe acreditar ingresos netos mínimos de $653.126 . Si el crédito se tramita con titulares y codeudores, los ingresos requeridos ascienden a $1.306.251.

Las condiciones simuladas contemplan una TNA del 6%, una TEM del 0,5%, un CFT TNA del 8,39% y un CFT TEA del 8,73%, con adhesión a la opción de prima por topeo CVS.

Condiciones de los créditos hipotecarios para la construcción del Banco Nación

Los créditos hipotecarios para la construcción se otorgan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), y cuentan con garantía hipotecaria en primer grado. La devolución se realiza mediante el sistema francés, con cuotas mensuales durante toda la vigencia del préstamo.

La línea está destinada a la construcción de una vivienda única de ocupación permanente y también de una segunda vivienda sobre terreno propio. En el caso de una vivienda única cuyo valor terminado no supere las 210.000 UVAs, el monto máximo prestable equivale a 157.500 UVAs y no puede superar el 90% del presupuesto de obra, IVA incluido. Para el resto de los solicitantes, como quienes construyan una segunda vivienda o una propiedad con un valor superior a 210.000 UVAs y de hasta 350.000 UVAs, el monto máximo asciende al equivalente en pesos de 260.000 UVAs, también con un límite del 90% del presupuesto de obra.

Si el dólar varía, es importante saber que a algunos costos se les agrega el IVA. WEB

Otro requisito es que la valuación del terreno represente más del 10% del presupuesto de la obra. Además, la asistencia financiera podrá alcanzar hasta el menor valor entre el 75% de la vivienda terminada y el 90% del presupuesto de construcción, sin superar los topes establecidos por el banco.

El préstamo se puede devolver en 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años, contados desde el primer desembolso. El plazo previsto para finalizar la obra es de 18 meses, aunque en la región patagónica puede extenderse hasta 24 meses.

El Banco Nación entrega el dinero en tres desembolsos. El primero representa el 30% del crédito y se acredita una vez cumplidos todos los requisitos y constituida la garantía hipotecaria. El segundo corresponde al 50% del financiamiento y se libera cuando el banco verifica un avance de al menos el 80% de la etapa anterior. El tercero equivale al 20% restante y también requiere una certificación del avance de obra. La entidad admite proyectos ya iniciados, siempre que el grado de avance no supere el 60%.

En materia de tasas, las viviendas únicas de hasta 210.000 UVAs cuyos titulares cobren sus haberes en el Banco Nación acceden a una TNA fija del 6%. Quienes adhieran a la prima por topeo CVS mantienen esa tasa y cuentan con la posibilidad de limitar el aumento de la cuota cuando la actualización por UVA supere la variación del índice CVS. En esos casos, el CFT TEA es del 8,73%. Para viviendas con un valor superior a 210.000 UVAs y para la construcción de una segunda vivienda, la TNA fija asciende al 12%.

El préstamo puede cancelarse de manera total o parcial antes del vencimiento. Si la cancelación se realiza antes de que transcurra la cuarta parte del plazo original del crédito o antes de los 180 días desde su otorgamiento, según el período que resulte mayor, el banco cobra una comisión del 4% sobre el monto cancelado. Para los destinos de adquisición y cambio de vivienda, quienes soliciten acceso al dólar MEP deberán abonar una comisión del 0,5% sobre el monto solicitado en pesos.