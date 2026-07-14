Prestación por Desempleo de ANSES: cuánto se cobra de máximo y quiénes pueden acceder al beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las condiciones para acceder a la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo sin causa imputable a ellos.
ANSES actualizó las condiciones de la Prestación por Desempleo para julio de 2026 y definió los montos, requisitos y el trámite para solicitarla.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las condiciones para acceder a la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo sin causa imputable a ellos.
El organismo también precisó cómo se calcula el haber, cuáles son los requisitos según el tipo de trabajador y qué pasos deben seguir quienes deseen iniciar la solicitud.
La Prestación por Desempleo de ANSES se liquida tomando como base el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante los seis meses anteriores a la finalización de la relación laboral. Sin embargo, el organismo estableció un piso y un techo para garantizar un esquema uniforme de pagos.
En julio de 2026, el monto mínimo garantizado es de $186.200, mientras que el tope máximo alcanza los $372.400, incluso para quienes, por el cálculo de sus ingresos previos, superen ese valor.
El beneficio está destinado a trabajadores que cumplan con determinados requisitos de aportes, de acuerdo con su modalidad de contratación:
Quienes no reúnan estas condiciones no podrán acceder a la Prestación por Desempleo.
Los trabajadores que cumplan con los requisitos pueden iniciar la solicitud de la Prestación por Desempleo a través de los canales habilitados por ANSES. Antes de comenzar el trámite, es necesario reunir el DNI y el telegrama de despido o la documentación laboral que acredite la finalización del vínculo de trabajo.
Luego, se debe ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar que los datos personales y laborales estén actualizados. Una vez realizada esa comprobación, el trámite puede iniciarse mediante la plataforma de Atención Virtual del organismo o de forma presencial, solicitando previamente un turno en una oficina de ANSES.
Finalmente, el organismo analizará la documentación presentada y verificará el cumplimiento de los requisitos. Si la solicitud es aprobada, el beneficiario comenzará a percibir la Prestación por Desempleo con el monto que corresponda según su situación laboral y dentro de los límites establecidos para julio de 2026.