14 de julio de 2026 - 09:15

Prestación por Desempleo de ANSES: cuánto se cobra de máximo y quiénes pueden acceder al beneficio

ANSES actualizó las condiciones de la Prestación por Desempleo para julio de 2026 y definió los montos, requisitos y el trámite para solicitarla.

La Prestación por Desempleo de ANSES ofrece una ayuda económica mensual para trabajadores que perdieron su empleo y cumplen con los requisitos.
La Prestación por Desempleo de ANSES ofrece una ayuda económica mensual para trabajadores que perdieron su empleo y cumplen con los requisitos.

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El organismo también precisó cómo se calcula el haber, cuáles son los requisitos según el tipo de trabajador y qué pasos deben seguir quienes deseen iniciar la solicitud.

Prestación por Desempleo de ANSES: cuánto se cobra de máximo y quiénes pueden acceder

La Prestación por Desempleo de ANSES se liquida tomando como base el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante los seis meses anteriores a la finalización de la relación laboral. Sin embargo, el organismo estableció un piso y un techo para garantizar un esquema uniforme de pagos.

En julio de 2026, el monto mínimo garantizado es de $186.200, mientras que el tope máximo alcanza los $372.400, incluso para quienes, por el cálculo de sus ingresos previos, superen ese valor.

El beneficio está destinado a trabajadores que cumplan con determinados requisitos de aportes, de acuerdo con su modalidad de contratación:

  • Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos seis meses de aportes registrados dentro de los tres años previos a la finalización de la relación laboral.
  • Trabajadores de la construcción: necesitan haber realizado un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años anteriores.
  • Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años, pero acreditar más de 90 días de actividad durante el último año.

Quienes no reúnan estas condiciones no podrán acceder a la Prestación por Desempleo.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo ante ANSES

Los trabajadores que cumplan con los requisitos pueden iniciar la solicitud de la Prestación por Desempleo a través de los canales habilitados por ANSES. Antes de comenzar el trámite, es necesario reunir el DNI y el telegrama de despido o la documentación laboral que acredite la finalización del vínculo de trabajo.

Ante la Resolución 318/25, ANSES actualiza el tope salarial para cobrar la Asignación Familiar.

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Luego, se debe ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar que los datos personales y laborales estén actualizados. Una vez realizada esa comprobación, el trámite puede iniciarse mediante la plataforma de Atención Virtual del organismo o de forma presencial, solicitando previamente un turno en una oficina de ANSES.

Finalmente, el organismo analizará la documentación presentada y verificará el cumplimiento de los requisitos. Si la solicitud es aprobada, el beneficiario comenzará a percibir la Prestación por Desempleo con el monto que corresponda según su situación laboral y dentro de los límites establecidos para julio de 2026.

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