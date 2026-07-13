Tres restaurantes de Mendoza lograron su primera Estrella Michelin: quiénes son y qué ofrecen

La Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza 2026 anunció este 13 de julio la nueva selección de restaurantes distinguidos en Argentina, donde solo participan establecimientos de Buenos Aires y Mendoza . En esta tercera edición, la provincia incorporó tres nuevos restaurantes con una Estrella Michelin : Cal, Centauro y La VidA , que se suman a los proyectos mendocinos que ya contaban con esta distinción.

La edición 2026 reúne 13 restaurantes con una Estrella Michelin , de los cuales cuatro son novedades : Han , en Buenos Aires, y los mencionados anteriormente de Mendoza. Además, la guía reconoció 11 establecimientos Bib Gourmand , 64 restaurantes recomendados y 11 restaurantes con Estrella Verde Michelin , una categoría que distingue las propuestas comprometidas con la sustentabilidad.

Las Estrellas Michelin representan el máximo reconocimiento de la guía gastronómica más prestigiosa del mundo. Una estrella distingue a restaurantes con una cocina de gran nivel que "merece una parada"; dos estrellas señalan una cocina excelente por la que vale la pena desviarse del camino, mientras que tres estrellas están reservadas para experiencias gastronómicas excepcionales que justifican un viaje. Los inspectores evalúan de manera anónima la calidad de los productos, la técnica, la personalidad del chef, la armonía de los sabores y la regularidad de la propuesta .

En la Argentina, el único restaurante con dos Estrellas Michelin continúa siendo Aramburu , en Buenos Aires. En tanto, la categoría de una Estrella Michelin quedó integrada por Don Julio, Crizia, Trescha y Han , en la capital del país, y por Azafrán, Brindillas, Angélica Cocina Maestra, Casa Vigil, Riccitelli Bistró, Zonda Cocina de Paisaje, Cal, Centauro y La VidA , en Mendoza.

La guía gastronómica internacional incorporó a CAL entre los nuevos restaurantes con una Estrella Michelin y también le otorgó una Estrella Verde Michelin , una distinción que reconoce las prácticas sustentables. Los inspectores destacaron el proyecto desarrollado dentro de Sitio La Estocada , la finca-bodega impulsada por Matías Michelini , donde la cocina abierta, el fuego y un menú de siete pasos diseñado por Enzo González Petra reflejan el entorno como la huerta, la granja y los productos del Valle de Uco.

Enzo González Petra desarrolla un menú que evoluciona con las estaciones, acompañado por Daniela Ovejero Michelini, sommelier e integrante de la familia que impulsa CAL. CAL

Para Daniela Ovejero Michelini, sommelier e integrante de la familia Michelini, el reconocimiento es el resultado de un trabajo compartido. "Fue un momento de muchísima emoción. Estamos muy contentos con este reconocimiento y sentimos que es un premio al trabajo colectivo de un equipo que cree profundamente en este proyecto y lo construye todos los días", afirmó. Además, destacó el valor de la doble distinción al señalar que "la estrella reconoce el nivel gastronómico que buscamos alcanzar, mientras que la Estrella Verde valida una forma de hacer las cosas que para nosotros nunca fue una estrategia, sino nuestra manera natural de trabajar: respetando el paisaje, produciendo gran parte de lo que cocinamos y entendiendo que la gastronomía puede generar un impacto positivo".

El restaurante funciona en Sitio La Estocada y construye su propuesta a partir de la huerta, la granja y los productos del Valle de Uco. CAL

El chef Enzo González Petra explicó que "CAL nació de una idea muy simple, cocinar el lugar en el que estamos", porque desde el inicio entendieron que no tenía sentido replicar modelos ajenos cuando el territorio ofrecía una enorme riqueza. "La huerta, la granja, la bodega y los pequeños productores del Valle de Uco no son un complemento del restaurante; son el punto de partida", aseguró.

Ese vínculo con el paisaje también define el proceso creativo. Según González Petra, "el proceso creativo siempre empieza por el producto", observando primero qué ofrece cada estación antes de pensar cualquier receta. En esa construcción, el vino ocupa un lugar central. "Trabajar dentro de la bodega de Matías Michelini nos permite pensar la cocina y el vino como un mismo lenguaje, donde ambos dialogan y se potencian para contar la historia de este lugar", explicó.

Cal recibió su primera Estrella Michelin y también una Estrella Verde por su compromiso con la sustentabilidad. CAL

Tras recibir ambas distinciones, el desafío pasa por sostener esa identidad. Daniela Ovejero Michelini sostuvo que "el mayor desafío es mantener la coherencia con lo que somos", ya que la visibilidad internacional implica una gran responsabilidad. En ese camino, aseguró que buscarán "seguir evolucionando sin perder la identidad que nos trajo hasta acá", fortaleciendo el trabajo con productores y profundizando el vínculo con el territorio.

Centauro: una propuesta con identidad

La Guía Michelin destacó a Centauro por la personalidad de su propuesta gastronómica, desarrollada en una antigua casona mendocina convertida en restaurante. Los inspectores resaltaron el menú degustación creado por Aris Pabón, especialmente la reinterpretación de los langostinos con salsa meunière, una elaboración que combina técnica, creatividad e identidad.

El chef Aris Pabón lidera la cocina de Centauro con un menú degustación que combina creatividad, técnica e identidad. Centauro

Para Emanuel Facello, cofundador y gerente general de Centauro, la obtención de la Estrella Michelin representa tanto una alegría como una responsabilidad. "La estrella es una felicidad y una responsabilidad. Para el equipo es el resultado de un camino lleno de esfuerzo, dedicación en convivencia con la frustración de que a veces las cosas no salen como se planifican", expresó. También remarcó que el reconocimiento excede al restaurante y alcanza a todo el ecosistema que acompaña el proyecto: "En tres años es un logro muy valioso para nosotros".

Facello atribuyó gran parte de la identidad del restaurante al trabajo del chef Aris Pabón, de quien destacó su capacidad creativa. "Aris es un chef muy joven, realmente tiene un talento único, muy difícil de encasillar, porque a su sensibilidad extrema le suma disciplina y rigor. Es un chico que tiene el don de la genialidad. Básicamente es un genio", afirmó. Esa creatividad, explicó, se desarrolla a partir de un método particular: "La propuesta que tenemos se diseña con un método creativo vinculado a las preguntas como disparadores creativos".

Centauro se incorporó por primera vez a la selección de restaurantes con una Estrella Michelin. Centauro

El empresario también puso el foco en el impacto que tiene la Guía Michelin para la provincia. "Es muy importante la Guía para el restaurante y para la provincia porque es un estándar internacional, marca que hay un ecosistema dentro del enoturismo diseñado para seguir posicionando Mendoza en el mundo", sostuvo, al tiempo que destacó el efecto que estos reconocimientos generan sobre toda la cadena de valor vinculada al turismo gastronómico.

De cara al futuro, aseguró que el objetivo seguirá siendo innovar. "Innovar está en el ADN del restaurante", resumió, y agregó que el desafío será lograr que cada visitante "sienta que el restaurante los sorprende, los desafía y los estimula a sentir cosas diferentes". Por último, Emanuel Facello invitó a los mendocinos a conocer la propuesta del restaurante durante julio, con un menú especial exclusivo para residentes de la provincia. La experiencia incluye cuatro pasos acompañados por cuatro vinos, con un valor de $70.000 por persona.

Centauro funciona en una antigua casona de la Ciudad de Mendoza, donde combina identidad local, creatividad y una propuesta gastronómica contemporánea. Centauro

La VidA: una cocina que lleva los procesos del vino al plato

En Chacras de Coria, la publicación francesa reconoció con una Estrella Michelin a La VidA, el restaurante ubicado dentro de Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites. La publicación destacó una experiencia donde el vino atraviesa todo el recorrido gastronómico, desde la recepción hasta el menú de siete pasos creado por Flavia Amad Di Leo, en un concepto que une cocina y enología.

La chef Flavia Amad Di Leo desarrolla un menú de siete pasos que traduce los procesos de la enología al lenguaje de la cocina. La VidA

Para Ana Lovaglio Balbo, fundadora del restaurante, expresó lo que sintió al enterarse del distinción: "Muchísimo orgullo y satisfacción. Este tipo de reconocimientos son muy lindas validaciones para el trabajo que uno hace, para la trayectoria y para la visión que uno tiene", afirmó. También resaltó el efecto que genera dentro del equipo al considerar que "son inyecciones de motivación y de reconocimiento para los chicos".

Lovaglio Balbo explicó que la propuesta de La VidA no busca simplemente que el vino acompañe los platos, sino demostrar los paralelismos entre la cocina y la elaboración de un gran vino. "Es imposible hacer un vino de altísima calidad sin tener un lugar excepcional, un clima privilegiado y una fruta espectacular. En la gastronomía pasa exactamente lo mismo, no podés llegar a un gran plato si no tenés un gran producto", señaló.

La VidA obtuvo su primera Estrella Michelin en la edición 2026 de la prestigiosa guía gastronómica. La VidA

A partir de esa idea nació el concepto Winemaker Dreamer, desarrollado junto a todo el equipo. "Desde esta observación que yo tenía, donde encontraba tantos paralelismos, en equipo fuimos trabajando en cómo ejecutarlo, cómo llevarlo a realidad", explicó, mientras que la chef Flavia Amad Di Leo fue trasladando esos conceptos al menú degustación.

Tras obtener la primera Estrella Michelin, la empresaria aseguró que el foco inmediato no está puesto en nuevos objetivos, sino en consolidar la experiencia. "Creo que lo más importante es tomar conciencia de lo conseguido, de lo trabajado y disfrutarlo", sostuvo. En esa misma línea, afirmó que el compromiso ahora pasa por "asegurarnos que cada persona que entre y se siente en nuestro restaurante pueda vivir la experiencia y valide que realmente es merecido el reconocimiento".