La Asociación Geológica de Mendoza tiene una nueva comisión directiva

La Asociación Geológica de Mendoza (AGM), entidad que obtuvo su personería jurídica en 1952, renovó sus autoridades para los próximos dos años (2026-2028). Entre sus objetivos, se encuentran la permanente vigilancia de la ética profesional y la divulgación de conocimientos y progresos de las ciencias geológicas, así como el tratamiento de temas inherentes a la profesión. No sólo tiene asociados profesionales geólogos y profesionales de las geociencias sino que también, contempla asociar a miembros patrocinadores y benefactores.

Nueva Comisión Directiva de la Asociación Geológica de Mendoza La presidencia está a cargo del geólogo Guillermo Rojas, ex jefe del área de Estudios Geológicos de la CNEA y actual asesor técnico; y ex miembro del Secretariado Nacional de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Actividad Nuclear (APCNEAN).

En la vicepresidencia acompaña el geólogo Javier Gómez Figueroa, docente de la carrera de Geología de la Universidad Nacional de Cuyo, y profesional con más de 10 años de experiencia en exploración y operación en las industrias minera y petrolera de la Argentina.

La Comisión Directiva está integrada por geólogos de amplia trayectoria en investigación, docencia y trabajo en el ámbito privado minero y petrolero, egresados de diferentes universidades del país.

Presidente: Guillermo Rojas

Vicepresidente: Javier Gómez Figueroa

Secretario: Facundo Cecenarro

Prosecretario: Marita Ahumada

Tesorero: Graciela Defant

Protesorero: Hugo Caranza

Vocal Titular 1°: Eddy Lavandaio

Vocal Titular 2°: Vivian Narciso

Vocal Suplente 1°: Mariana Raviolo

Vocal Suplente 2°: Luis Rebori

Revisores de Cuentas

Titular: Daniel Boggetti

Suplente: Juan Fallet Cómo inició la Asociación Geológica de Mendoza La historia de la AGM se remonta a mediados del siglo XX, la cual fue una época crítica para los geólogos, ya que en ese entonces el país vivía a costa de la agricultura y la ganadería. Esa situación llevó a que un grupo de geólogos a nivel nacional se asociara para compartir inquietudes y divulgar la utilidad de la geología en diferentes actividades. Paralelamente, a nivel local se conformó la "Cooperativa de Geólogos de Mendoza" que se ocupó del relevamiento de la Hoja 23c - Mendoza (escala 1:200.000), de la entonces Dirección Nacional de Geología y Minería, aunque nunca llegó a publicarse. Desde su creación, la AGM se ocupó de estar presente en las reuniones oficiales en las que se requería la opinión profesional o la presentación de informes relacionados a temas geológicos.

En 1969, la Asociación Geológica de Mendoza participó en la realización en Mendoza de las Cuartas Jornadas Geológicas Argentinas, un evento que posteriormente pasó a denominarse "Congreso Geológico Argentino", y además, conformó la Comisión Organizadora Local del XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos, realizado en la ciudad de Mendoza, en el año 1993 junto a la Asociación Geológica Argentina. Entre otras actividades, la Asociación llevó a cabo cursos de capacitación, conferencias, reuniones técnicas, dictámenes sobre temas específicos y publicaciones de notas periodísticas.