13 de julio de 2026 - 14:52

La Asociación Geológica de Mendoza tiene una nueva comisión directiva

La Asociación Geológica de Mendoza presenta sus autoridades del periodo 2026-2028.

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 La AMG renueva sus autoridades, imagen ilustrativa. 

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La Asociación Geológica de Mendoza (AGM), entidad que obtuvo su personería jurídica en 1952, renovó sus autoridades para los próximos dos años (2026-2028). Entre sus objetivos, se encuentran la permanente vigilancia de la ética profesional y la divulgación de conocimientos y progresos de las ciencias geológicas, así como el tratamiento de temas inherentes a la profesión. No sólo tiene asociados profesionales geólogos y profesionales de las geociencias sino que también, contempla asociar a miembros patrocinadores y benefactores.

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Nueva Comisión Directiva de la Asociación Geológica de Mendoza

La presidencia está a cargo del geólogo Guillermo Rojas, ex jefe del área de Estudios Geológicos de la CNEA y actual asesor técnico; y ex miembro del Secretariado Nacional de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Actividad Nuclear (APCNEAN).

En la vicepresidencia acompaña el geólogo Javier Gómez Figueroa, docente de la carrera de Geología de la Universidad Nacional de Cuyo, y profesional con más de 10 años de experiencia en exploración y operación en las industrias minera y petrolera de la Argentina.

La Comisión Directiva está integrada por geólogos de amplia trayectoria en investigación, docencia y trabajo en el ámbito privado minero y petrolero, egresados de diferentes universidades del país.

  • Presidente: Guillermo Rojas
  • Vicepresidente: Javier Gómez Figueroa
  • Secretario: Facundo Cecenarro
  • Prosecretario: Marita Ahumada
  • Tesorero: Graciela Defant
  • Protesorero: Hugo Caranza
  • Vocal Titular 1°: Eddy Lavandaio
  • Vocal Titular 2°: Vivian Narciso
  • Vocal Suplente 1°: Mariana Raviolo
  • Vocal Suplente 2°: Luis Rebori
  • Revisores de Cuentas
  • Titular: Daniel Boggetti
  • Suplente: Juan Fallet

Cómo inició la Asociación Geológica de Mendoza

La historia de la AGM se remonta a mediados del siglo XX, la cual fue una época crítica para los geólogos, ya que en ese entonces el país vivía a costa de la agricultura y la ganadería. Esa situación llevó a que un grupo de geólogos a nivel nacional se asociara para compartir inquietudes y divulgar la utilidad de la geología en diferentes actividades. Paralelamente, a nivel local se conformó la "Cooperativa de Geólogos de Mendoza" que se ocupó del relevamiento de la Hoja 23c - Mendoza (escala 1:200.000), de la entonces Dirección Nacional de Geología y Minería, aunque nunca llegó a publicarse. Desde su creación, la AGM se ocupó de estar presente en las reuniones oficiales en las que se requería la opinión profesional o la presentación de informes relacionados a temas geológicos.

En 1969, la Asociación Geológica de Mendoza participó en la realización en Mendoza de las Cuartas Jornadas Geológicas Argentinas, un evento que posteriormente pasó a denominarse "Congreso Geológico Argentino", y además, conformó la Comisión Organizadora Local del XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos, realizado en la ciudad de Mendoza, en el año 1993 junto a la Asociación Geológica Argentina. Entre otras actividades, la Asociación llevó a cabo cursos de capacitación, conferencias, reuniones técnicas, dictámenes sobre temas específicos y publicaciones de notas periodísticas.

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