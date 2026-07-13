Geólogos presencian cómo la Tierra se abre en el océano Índico a 2.000 metros de profundidad

Un grupo de investigadores logró documentar un fenómeno que hasta ahora solo podía estudiarse de manera indirecta. En una dorsal del sureste del océano Índico, instrumentos científicos registraron cómo la Tierra se fracturó y dio origen a un nuevo lecho marino.
El hallazgo, publicado en la revista Nature, ofrece una oportunidad inédita para comprender cómo se forma la corteza oceánica, un proceso geológico que ocurre de manera constante, aunque rara vez puede observarse en tiempo real.
El fondo oceánico cubre cerca del 71% de la superficie del planeta y presenta una profundidad media de 3,8 kilómetros.
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Cómo ocurrió la formación de nueva corteza oceánica
El fenómeno comenzó el 24 de abril de 2024, cuando una serie de terremotos sacudió la dorsal oceánica ubicada en el sureste del océano Índico.
- Según el estudio, pocas horas después del inicio de la actividad sísmica, parte del fondo marino descendió más de un metro. Luego, el magma ascendió a través de una gran fisura y comenzó a salir en forma de lava.
- Durante 16 días, la actividad volcánica modificó el relieve submarino. Al finalizar el proceso, el lecho marino se había separado más de un metro y la lava solidificada había formado nueva corteza oceánica.
- Los científicos destacan que es la primera vez que este proceso queda registrado de forma directa mediante instrumentos instalados en el lugar.
Este descubrimiento permitirá comprender mejor la evolución del planeta y el funcionamiento de las dorsales oceánicas.
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Por qué este descubrimiento es considerado histórico
El equipo de investigación estaba liderado por Jean-Yves Royer, profesor de la Universidad de Brest (Francia).
- Según explicó el investigador, la instalación de los equipos ocurrió apenas unas semanas antes del evento, lo que permitió obtener mediciones únicas sobre uno de los procesos fundamentales de la dinámica terrestre.
- La zona fue elegida porque pertenece a una dorsal oceánica con una elevada velocidad de expansión, donde las placas tectónicas se separan de manera continua. Sin embargo, los científicos aclaran que resulta prácticamente imposible predecir cuándo ocurrirá un episodio como el registrado.
Gracias a estos datos, los geólogos podrán estudiar con mayor precisión cómo nace el fondo oceánico y cómo evoluciona la corteza terrestre.
Qué son las dorsales oceánicas y por qué son importantes
Las dorsales oceánicas forman una enorme cadena montañosa submarina que recorre aproximadamente 60.000 kilómetros, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).
En estas regiones, el magma asciende desde el interior del planeta y, al enfriarse, genera nueva corteza oceánica. Este mecanismo compensa la destrucción de corteza que ocurre en las zonas de subducción, donde las placas tectónicas vuelven a hundirse en el manto terrestre.
El registro obtenido en el sureste del océano Índico representa uno de los avances más importantes para la geología reciente. Por primera vez, los científicos pudieron observar directamente cómo la corteza terrestre se fractura y da origen a un nuevo lecho marino.