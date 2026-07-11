Un estudio reveló cuánto tiempo falta para que se extinga la vida en la Tierra: las especies que sobrevivirán.

El fin de la vida en la Tierra es un escenario que la ciencia analiza desde hace años. A través de distintos estudios, los investigadores intentan comprender cómo el envejecimiento del Sol, el aumento de su intensidad y la reducción del dióxido de carbono afectarán el futuro del planeta. Una nueva investigación aportó una estimación sobre cuánto tiempo falta para que la Tierra deje de ser habitable.

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Un estudio publicado recientemente por la revista a JGR Atmospheres, reveló que la vida en el Planeta podría exitingirse en 1.800 millones de años y que la biosfera vegetal sería la última en sobrevivir.

Los expertos atribuyen este fenómeno al aumento de las temperaturas, las cuales provocarán que la Tierra sea demasiado calurosa para que la mayor parte de la vegetación sobreviva. Por otro lado, la disminución de los niveles de dióxido de carbono privarán a las plantas del gas que necesitan para la fotosíntesis.

El aumento de las temperaturas provocarán que la Tierra sea demasiado calurosa para que la mayor parte de la vegetación sobreviva.

"La vida útil de la biosfera terrestre está limitada por el aumento constante de la intensidad solar a medida que envejece" , señala el informe.

Para llevar a cabo este estudio, los científicos utilizaron un modelo climático computacional tridimensional para calcular escenarios del clima futuro de la Tierra. A diferencia de métodos anteriores, este modelo tuvo en cuenta los cambios en la temperatura, las nubes, las precipitaciones, los océanos y la circulación atmosférica, lo que proporciona una imagen más realista del futuro del planeta.

De esta manera, demostraron que la biosfera terrestre podría sobrevivir mucho más tiempo del indicado, señalando que algunas formas de vida fotosintéticas en la Tierra pueden prosperar con niveles muy bajos de dióxido de carbono.

Las especies que sobrevivirán

"La biosfera vegetal de la Tierra podría sobrevivir hasta aproximadamente 1800 millones de años a partir de ahora, aproximadamente el mismo tiempo que la Tierra perdería sus océanos en el espacio", señalaron.

Los cactus podrían ser las últimas especies vegetales que sobrevivan

Asimismo, revelaron que las últimas especies en sobrevivir serían los cactus y otras plantas adaptadas a la sequía.

Lejos de plantear un escenario de desaparición inminente, los científicos destacaron la capacidad de adaptación de la vida frente a los grandes cambios del planeta. "Sugerimos que la hipótesis por defecto para el futuro de nuestro planeta es que la vida sobrevivirá al menos mientras exista la Tierra", concluyeron.