La rotación de la Tierra se está volviendo cada vez más lenta debido al cambio climático: alarga los días, según expertos

La duración de los días en la Tierra está aumentando de forma gradual como consecuencia del cambio climático, según una investigación realizada por científicos de la Universidad de Viena y la ETH de Zúrich. Expertos explican que el derretimiento acelerado de glaciares y capas de hielo en Groenlandia, la Antártida y otras regiones está redistribuyendo grandes cantidades de agua hacia los océanos, un proceso que modifica la rotación del planeta.

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De acuerdo con la investigación, la duración del día aumenta actualmente a un ritmo de aproximadamente 1,33 milisegundos por siglo debido, principalmente, al aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático.

Si bien esa diferencia resulta demasiado pequeña para percibirse en la vida cotidiana, representa una variación significativa desde el punto de vista científico y tecnológico. Los sistemas de posicionamiento por satélite, las telecomunicaciones y diversas operaciones espaciales requieren conocer con exactitud la velocidad de rotación de la Tierra para funcionar correctamente.

Los investigadores explican que el fenómeno se produce porque el deshielo traslada enormes cantidades de masa desde los polos hacia los océanos.

Ese desplazamiento modifica la distribución del peso sobre el planeta y hace que la Tierra se ensanche ligeramente alrededor del ecuador. Como consecuencia, la velocidad de rotación disminuye de forma similar a lo que ocurre cuando un patinador artístico extiende los brazos durante un giro: la rotación se vuelve más lenta.

Este proceso provoca que cada día sea apenas una fracción de milisegundo más largo que antes.

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Cómo reconstruyeron la historia de la rotación terrestre

Para comprender cómo evolucionó este fenómeno a lo largo del tiempo, los científicos analizaron restos fósiles de foraminíferos bentónicos, microorganismos marinos unicelulares que vivieron en el fondo del océano.

Las conchas fosilizadas de estos organismos conservan información sobre antiguos cambios en el nivel del mar. Combinando esos registros con técnicas avanzadas de aprendizaje automático, el equipo logró reconstruir las variaciones en la duración del día desde finales del Plioceno, hace aproximadamente 3,6 millones de años.

Un cambio sin precedentes en millones de años

El estudio, publicado en el Journal of Geophysical Research: Solid Earth, concluyó que entre los años 2000 y 2020 se registró el aumento de la duración del día impulsado por el clima más rápido de todo el período analizado.

Según los autores, ningún otro momento de los últimos 3,6 millones de años mostró un ritmo comparable de desaceleración asociado al derretimiento de los hielos provocado por el calentamiento global.

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Desde hace miles de millones de años, la principal causa de la desaceleración de la rotación terrestre ha sido la interacción gravitacional con la Luna. Ese proceso natural hace que los días se alarguen muy lentamente con el paso del tiempo.

Sin embargo, los investigadores sostienen que, si continúan los actuales escenarios de calentamiento global, el impacto del cambio climático sobre la duración del día podría superar la influencia lunar hacia finales de este siglo en determinados escenarios.

Qué implicancias podría tener este fenómeno

Aunque el aumento de la duración del día es extremadamente pequeño, sus efectos pueden acumularse con el tiempo y obligar a realizar ajustes en los sistemas internacionales de medición del tiempo.

Además de aportar una nueva evidencia sobre el alcance del cambio climático, el estudio muestra que el calentamiento global no solo modifica las temperaturas, el nivel del mar y los ecosistemas, sino que también puede alterar procesos fundamentales del funcionamiento del planeta, como su velocidad de rotación.