Visible con binoculares: un asteroide de más de 1km de diámetro pasará cerca de la Tierra este sábado

Un asteroide de entre 750 y 1.650 metros de diámetro realizará este sábado uno de los acercamientos más importantes a la Tierra de los últimos años. El objeto, identificado como (152637) 1997 NC1, alcanzará su punto de máxima aproximación a unos 2,56 millones de kilómetros del planeta.

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La ESA informó que el asteroide alcanzará su punto más cercano a la Tierra a las 09:15 , hora de Argentina, cuando se ubicará a aproximadamente 2,56 millones de kilómetros del planeta .

Esa distancia equivale a unas 6,66 veces la separación entre la Tierra y la Luna , por lo que el objeto permanecerá a una distancia segura durante todo su recorrido. Juan Luis Cano, integrante de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, destacó que un sobrevuelo de estas características no es un evento frecuente.

"Un sobrevuelo cercano de la Tierra por parte de un objeto de este tamaño solo ocurre cada pocos años ", explicó el especialista.

El paso del asteroide podrá seguirse con pequeños telescopios o binoculares potentes durante la noche , aunque las condiciones de observación dependerán de la ubicación geográfica y del brillo de la Luna.

Según la ESA, durante la aproximación el objeto será más visible desde el hemisferio norte. En el momento de máxima cercanía podrá observarse desde gran parte del planeta y, posteriormente, la mejor visibilidad se desplazará hacia el hemisferio sur.

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Qué se sabe sobre el asteroide 1997 NC1

El cuerpo celeste fue descubierto en 1997 y recibió la denominación oficial (152637) 1997 NC1. Las estimaciones actuales indican que mide entre 750 y 1.650 metros de diámetro, aunque los científicos no descartan que su tamaño real pueda ser algo menor.

Su órbita se encuentra perfectamente identificada y los cálculos realizados por los organismos internacionales descartan cualquier posibilidad de impacto con la Tierra durante este sobrevuelo.