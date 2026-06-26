Esponjosos y listos en menos de 15 minutos: la receta de panqueques de yogur que es furor para acompañar con mate

Los panqueques son una de las preparaciones más elegidas para el desayuno, la merienda o incluso como postre por su sabor y facilidad de elaboración. Entre las distintas versiones, existe una receta que incorpora yogur natural a la masa para conseguir una textura mucho más esponjosa y suave.

Por Redacción Por Las Redes

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A diferencia de la receta tradicional, esta preparación utiliza yogur como uno de sus ingredientes principales. Gracias a su textura y acidez natural, aporta mayor humedad a la masa y ayuda a obtener panqueques más aireados.

Además, la combinación de polvo para hornear y agua mineral con gas favorece la formación de pequeñas burbujas que vuelven la preparación mucho más liviana.

Para lograr el mejor resultado también es importante dejar reposar la masa durante unos diez minutos antes de cocinarla, ya que ese tiempo permite que los ingredientes se integren correctamente.

- Colocar la harina y el polvo para hornear en un recipiente amplio y mezclar ambos ingredientes.

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- Incorporar los huevos, el yogur, el azúcar de vainilla y el agua mineral con gas.

- Batir hasta obtener una mezcla lisa, homogénea y sin grumos.

- Dejar reposar la masa durante aproximadamente diez minutos.

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Cómo cocinarlos correctamente

- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y agregar una pequeña cantidad de manteca.

- Cuando la manteca se derrita, colocar una cucharada de masa por cada panqueque, dejando espacio suficiente entre ellos.

- Cocinar durante uno o dos minutos, hasta que comiencen a aparecer burbujas en la superficie y la base adquiera un color dorado.

- Dar vuelta cada panqueque y cocinar el otro lado durante uno o dos minutos más.

- Repetir el procedimiento hasta terminar toda la masa.

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Con qué acompañar los panqueques

Una vez listos, los panqueques pueden servirse solos o con distintos acompañamientos para potenciar su sabor.

Entre las opciones más populares se encuentran:

Crema batida.

Frutas frescas, como frutillas, arándanos o frambuesas.

Miel.

Dulce de leche.

Mermeladas caseras.

Azúcar impalpable.

También pueden combinarse con frutos secos o un poco de manteca para disfrutar de un desayuno o una merienda completa.