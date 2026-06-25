Es barata y te rinde para varios días: la receta para el invierno que sólo necesita calabaza y zanahoria

Las preparaciones que permiten aprovechar ingredientes simples, rendir varias porciones y reducir el tiempo en la cocina se convierten en grandes aliadas para cuidar el bolsillo sin resignar sabor durante el invierno . Entre las opciones más completas aparece esta crema de calabaza asada acompañada con pollo y papas al horno, una combinación ideal para disfrutar de una comida reconfortante en los días de bajas temperaturas.

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La clave de esta receta está en cocinar las verduras previamente en el horno . Este paso permite concentrar sus sabores naturales y resaltar el dulzor de la calabaza, las zanahorias y las cebollas sin necesidad de incorporar demasiados ingredientes adicionales.

- Para comenzar, colocar en una fuente para horno precalentado a 180 grados dos calabazas anco pequeñas abiertas al medio —o una grande, hasta obtener aproximadamente 1,2 kilos de pulpa—, ocho zanahorias, dos cebollas, cuatro papas medianas y una cabeza de ajo entera.

- Cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción, retirar la cabeza de ajo, que ya estará lista, e incorporar cuatro pata-muslo de pollo condimentados con sal, pimienta y hierbas a gusto, como romero, tomillo u orégano.

- Continuar la cocción hasta que todos los ingredientes estén bien dorados y tiernos.

puré de calabaza

Cómo preparar la crema de calabaza

- Una vez que las verduras se hayan enfriado lo suficiente para manipularlas, retirar los extremos de las zanahorias, quitar la piel de las cebollas y extraer la pulpa de la calabaza con una cuchara.

- Colocar todos estos ingredientes en una olla junto con 1,2 litros de caldo o agua y 80 gramos de avena.

- Cocinar a fuego bajo durante unos diez minutos.

- Luego incorporar pimentón, canela, comino, 500 mililitros de leche o bebida vegetal y 250 mililitros de leche evaporada o dos yogures naturales. Procesar hasta obtener una crema suave y homogénea.

verduras asadas El dorado crujiente por fuera logra que ninguna verdura se pegue a la bandeja. WEB

Una comida completa para compartir

Para servir, preparar una vinagreta rápida mezclando la mitad del ajo asado previamente aplastado con un tenedor junto con aceite de oliva y un toque de vinagre. Utilizar esta preparación para acompañar las papas asadas y el pollo.

La crema de calabaza puede servirse como entrada o como plato principal liviano, mientras que el pollo y las papas completan una comida abundante y equilibrada. El resultado es una receta rendidora, ideal para los días de invierno, que combina ingredientes accesibles con una preparación sencilla y llena de sabor.