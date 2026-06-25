Es barata y te rinde para varios días: la receta para el invierno que sólo necesita calabaza y zanahoria

Las preparaciones que permiten aprovechar ingredientes simples, rendir varias porciones y reducir el tiempo en la cocina se convierten en grandes aliadas para cuidar el bolsillo sin resignar sabor durante el invierno. Entre las opciones más completas aparece esta crema de calabaza asada acompañada con pollo y papas al horno, una combinación ideal para disfrutar de una comida reconfortante en los días de bajas temperaturas.
El secreto para potenciar el sabor de las verduras
La clave de esta receta está en cocinar las verduras previamente en el horno. Este paso permite concentrar sus sabores naturales y resaltar el dulzor de la calabaza, las zanahorias y las cebollas sin necesidad de incorporar demasiados ingredientes adicionales.
- Para comenzar, colocar en una fuente para horno precalentado a 180 grados dos calabazas anco pequeñas abiertas al medio —o una grande, hasta obtener aproximadamente 1,2 kilos de pulpa—, ocho zanahorias, dos cebollas, cuatro papas medianas y una cabeza de ajo entera.
- Cocinar durante unos 50 minutos.
- Cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción, retirar la cabeza de ajo, que ya estará lista, e incorporar cuatro pata-muslo de pollo condimentados con sal, pimienta y hierbas a gusto, como romero, tomillo u orégano.
- Continuar la cocción hasta que todos los ingredientes estén bien dorados y tiernos.
Cómo preparar la crema de calabaza
- Una vez que las verduras se hayan enfriado lo suficiente para manipularlas, retirar los extremos de las zanahorias, quitar la piel de las cebollas y extraer la pulpa de la calabaza con una cuchara.
- Colocar todos estos ingredientes en una olla junto con 1,2 litros de caldo o agua y 80 gramos de avena.
- Cocinar a fuego bajo durante unos diez minutos.
- Luego incorporar pimentón, canela, comino, 500 mililitros de leche o bebida vegetal y 250 mililitros de leche evaporada o dos yogures naturales. Procesar hasta obtener una crema suave y homogénea.
verduras asadas
El dorado crujiente por fuera logra que ninguna verdura se pegue a la bandeja.
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Una comida completa para compartir
Para servir, preparar una vinagreta rápida mezclando la mitad del ajo asado previamente aplastado con un tenedor junto con aceite de oliva y un toque de vinagre. Utilizar esta preparación para acompañar las papas asadas y el pollo.
La crema de calabaza puede servirse como entrada o como plato principal liviano, mientras que el pollo y las papas completan una comida abundante y equilibrada. El resultado es una receta rendidora, ideal para los días de invierno, que combina ingredientes accesibles con una preparación sencilla y llena de sabor.