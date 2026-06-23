Para ganarle en la cocina: 5 recetas clásicas y fáciles de Jordania, el próximo rival de la Selección en el Mundial

Mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Jordania en el Mundial 2026, estas recetas proponen un viaje por su tradicional cocina.

Cada Mundial también se juega en la mesa. Y si la Selección Argentina ya empezó a estudiar a Jordania, su próximo rival, la cocina ofrece otra forma de entrar en clima: conocer qué comen, cuáles son sus platos más clásicos y cómo adaptar esas recetas a una versión casera, simple y posible de hacer en Argentina.

La gastronomía jordana forma parte de la gran cocina del Levante, con preparaciones donde mandan los garbanzos, el yogur, el pollo, el tomate y las especias. Algunas son largas y ceremoniales, como el mansaf, considerado el plato nacional de Jordania; otras, en cambio, son rápidas y perfectas para una previa futbolera. La clave de esta nota es justamente esa: llevar esos sabores a una cocina de barrio, con ingredientes accesibles y tiempos reales.

Falafel casero: el clásico de garbanzos que funciona como picada de previa Entre las recetas más conocidas de Medio Oriente, el falafel aparece como una gran puerta de entrada. Se prepara con garbanzos remojados, ajo, cebolla, perejil y comino; se procesan, se forman bolitas y se cocinan al horno o en sartén. Es barato, rendidor y perfecto para comer con pan, hummus o ensalada mientras rueda la pelota.

image Mansaf express: la versión casera del plato nacional de Jordania El mansaf es el emblema gastronómico jordano y tradicionalmente se hace con carne, arroz y una salsa de yogur fermentado llamada jameed. Como esa base es difícil de conseguir, la adaptación casera puede resolverse con pollo, arroz blanco y una salsa de yogur natural con limón. No será la versión ceremonial, pero conserva la idea central del plato que en Jordania se sirve en celebraciones y reuniones familiares.

image Hummus con oliva: el dip que nunca falla y tiene un truco simple Pocos platos representan mejor a esta región que el hummus. Lleva garbanzos cocidos, tahini o pasta de sésamo, ajo, limón, aceite de oliva y sal. El truco para que quede más aireado y cremoso es sumar un cubito de hielo al procesar. Es una de esas recetas que sirven tanto para una entrada como para armar una mesa de picoteo.