22 de junio de 2026 - 20:15

Cómo hacer una sopa cremosa de verduras y fideos: la receta de la abuela es económica e ideal para invierno

Con ingredientes sencillos y un truco que pasa de generación en generación, esta sopa de verduras con fideos es una receta perfecta para el invierno.

Es una receta rendidora, económica y perfecta para disfrutar en los días más fríos.

Es una receta rendidora, económica y perfecta para disfrutar en los días más fríos.

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Por Lucas Vasquez

Cuando el invierno se instala y las temperaturas bajan, las recetas calientes vuelven a ocupar un lugar especial en la mesa. Entre todas las opciones, la sopa de verduras sigue siendo una de las favoritas por su sabor, su facilidad de preparación y porque permite aprovechar ingredientes que muchas veces ya están en casa.

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Lo mejor de esta receta es que combina verduras frescas, fideos y un caldo lleno de sabor para obtener un plato completo. Además, incorpora un pequeño secreto de las recetas caseras de las abuelas: espesar el caldo con las propias verduras cocidas, logrando una consistencia cremosa de manera natural y sin sumar ingredientes costosos.

receta de sopa en invierno
Esta sopa admite múltiples variantes de ingredientes.

Esta sopa admite múltiples variantes de ingredientes.

La receta paso a paso para preparar una sopa cremosa de verduras con fideos

Esta preparación rinde varias porciones y puede conservarse en la heladera durante algunos días, por lo que también resulta práctica para quienes desean cocinar una sola vez y tener comida lista para distintas comidas.

Ingredientes

Para la sopa:

  • 1 cucharada de aceite.
  • 1 cebolla pequeña picada.
  • 1 zanahoria mediana cortada en cubos pequeños.
  • 1 papa mediana cortada en cubos.
  • 200 gramos de calabaza en cubos.
  • 1/2 taza de chauchas picadas.
  • 1,5 litros de agua.
  • 2 cubos de caldo de verduras.
  • 1/2 taza de fideos tipo espagueti cortados (o los que más prefieras).
  • 1 cucharadita de sal.

Para terminar:

  • 1 cucharada de perejil fresco picado.

Preparación

  1. Calentá el aceite en una olla grande y rehogá la cebolla hasta que se vuelva transparente. Incorporá la zanahoria y la papa, cocinándolas durante unos minutos para potenciar su sabor.
  2. Agregá el agua junto con los cubos de caldo de verduras y mezclá hasta que se disuelvan completamente. Cuando el líquido comience a hervir, sumá la calabaza y las chauchas, dejando cocinar durante unos 10 minutos a fuego medio.
  3. Luego incorporá los fideos y continuá la cocción entre 10 y 12 minutos, o hasta que estén al dente. Probá el caldo, corregí la sal si fuera necesario y apagá el fuego. Antes de servir, espolvoreá el perejil fresco picado para aportar color y aroma.
receta de sopa en invierno
La sopa bien hecha, logra una textura cremosa sin necesidad de agregar crema.

La sopa bien hecha, logra una textura cremosa sin necesidad de agregar crema.

Cómo es el truco de la abuela para lograr una sopa mucho más cremosa

  • Uno de los secretos más utilizados en la cocina casera consiste en aprovechar el almidón natural de las verduras para espesar el caldo sin recurrir a crema de leche ni harinas.
  • Cuando la papa y la calabaza ya estén completamente tiernas, retiralas parcialmente con un cucharón y aplastalas con un tenedor o un pisa papas. Después volvé a incorporarlas a la olla y mezclá bien.

Este sencillo paso permite obtener una sopa mucho más espesa, cremosa y reconfortante, manteniendo todo el sabor de las verduras y sin modificar el perfil nutricional de la receta.

receta de sopa en invierno

Con pocos ingredientes, una preparación sencilla y el clásico truco de las abuelas para espesar el caldo, esta sopa cremosa de verduras y fideos se convierte en una de las mejores alternativas para disfrutar de una comida casera, nutritiva y muy reconfortante durante el invierno.

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