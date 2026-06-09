La NASA confirmó los tripulantes elegidos para Artemis III, la misión lunar 2027: hay un extranjero

La NASA dio a conocer este martes a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III , el proyecto más importante de la agencia espacial para 2027. El vuelo, de dos semanas de duración, tendrá como objetivo ensayar maniobras y tecnologías necesarias para futuras misiones tripuladas a la Luna.

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La tripulación estará compuesta por tres astronautas estadounidenses y un representante europeo. Los elegidos son Andre Douglas, Frank Rubio y Randy Bresnik , todos integrantes de la NASA, junto al italiano Luca Parmitano , astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Según informó la agencia espacial, el veterano Bresnik será el comandante de la misión y Parmitano ocupará el puesto de piloto. En tanto, Douglas y Rubio participarán como especialistas, con tareas vinculadas a pruebas operativas y técnicas durante el desarrollo del vuelo.

El programa Artemis de la NASA tiene como objetivo final establecer una presencia humana permanente en la Luna. La agencia espacial anunció este año planes para invertir 20 mil millones de dólares en la construcción de una base en la superficie lunar , según un informe de la cadena NBC News.

El plan para la tripulación de Artemis III consiste ahora en permanecer más cerca de la Tierra y probar las operaciones de encuentro y acoplamiento con los módulos lunares de SpaceX y Blue Origin, agrega.

El objetivo principal del vuelo, según la agencia espacial, es “reducir el riesgo” de cara a un alunizaje real, que la NASA espera que tenga lugar en 2028.

Para alcanzar la superficie lunar, los astronautas deberán realizar dicha maniobra en órbita del satélite terrestre. Sin embargo, para la misión Artemis III, la NASA pretende probarla mucho más cerca de la Tierra, en órbita terrestre baja (LEO), la zona más próxima a nuestro planeta y la misma región donde opera la Estación Espacial Internacional.

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La tripulación de Artemis III despegará desde Florida a bordo de su cápsula Orion, el mismo tipo de nave espacial que completó la histórica misión de sobrevuelo lunar Artemis II en abril.

“Hoy damos otro paso audaz en el regreso de la humanidad a la Luna, basándonos en los extraordinarios cimientos sentados por los astronautas de Artemis II”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman al presentar a la tripulación.

“Los astronautas de Artemis III, junto con la ESA y nuestros socios internacionales están dando inicio a una nueva edad dorada de la exploración, impulsando las esperanzas y los sueños de la próxima generación, así como los astronautas del programa Apolo lo hicieron por tantos de nosotros”.

Durante el anuncio, el astronauta de la NASA Bob Hines fue nombrado miembro suplente de la tripulación.