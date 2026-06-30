El polo norte magnético de la Tierra se desplazó casi 2.300 km, y organizaciones de todo el mundo ya se preparan para reducir su impacto

Desde su primera localización formal en 1831 , el polo norte magnético de la Tierra recorrió alrededor de 2.250 kilómetros desde el Ártico canadiense hacia Siberia. El movimiento continúa: entre 2025 y 2026 avanzó a un promedio de 36 kilómetros por año , aunque los modelos prevén que vuelva a desacelerarse hacia el final de la década.

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La cifra impresiona, pero el dato importante es otro: los organismos científicos actualizan modelos de referencia para que aviones, barcos, submarinos, celulares y sistemas de orientación sigan funcionando con precisión.

El modelo oficial vigente es el World Magnetic Model 2025 , publicado por NOAA, BGS y organismos geoespaciales de Estados Unidos y Reino Unido.

NOAA informa que el WMM2025 fue lanzado el 17 de diciembre de 2024 y permanecerá vigente hasta fines de 2029.

En enero de 2026, NOAA publicó su reporte anual y señaló que tanto el WMM2025 como su versión de alta resolución demostraron ser modelos precisos durante su primer año de operación.

Los movimientos del fluido conductor en el núcleo externo. Andrew Z. Colvin / Wikimedia Commons

El campo magnético cambia por movimientos del hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra. Como esos cambios modifican la declinación magnética, las referencias de navegación deben actualizarse.

El British Geological Survey explicó que el norte magnético aceleró hacia Siberia en las últimas décadas y luego desaceleró de unos 50 km por año a unos 35 km por año.

Ese comportamiento, según especialistas, es inusual dentro del registro moderno, pero no equivale a una inversión de polos inminente ni a un colapso del campo magnético.

Por qué afecta a brújulas y sistemas de navegación

Las brújulas y muchos sistemas de orientación usan el norte magnético como referencia, por lo que su desplazamiento obliga a corregir periódicamente los modelos de navegación. Estas actualizaciones son importantes para aviones, barcos, submarinos, teléfonos y mapas digitales, ya que una posición magnética desactualizada puede generar pequeñas diferencias de rumbo, especialmente en regiones cercanas al Ártico.

Por qué no significa que los polos estén por invertirse

El movimiento del polo norte magnético no significa que una inversión de los polos sea inminente. El campo magnético terrestre cambia de forma natural por el movimiento de metales líquidos en el núcleo del planeta, y sus polos se desplazaron muchas veces a lo largo de la historia. Una inversión completa es un proceso distinto, lento y difícil de predecir, por lo que el desplazamiento actual no debe interpretarse como una señal de catástrofe cercana.

Qué deben actualizar las organizaciones

El WMM es usado por agencias gubernamentales, defensa, navegación aérea, navegación marítima, sistemas militares, teléfonos inteligentes y aplicaciones civiles.

31e1dd3b-505b-49cc-92d9-a5f3f4ed0348 El lado canadiense perdió influencia en la superficie. Como resultado, la región siberiana comenzó a ejercer una mayor atracción sobre el punto que guía las brújulas y los sistemas de navegación, desviando la dirección. Crédito: Cavit / Wikimedia Commons

BGS indica que el modelo es estándar para gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, además de organismos como la OTAN, la Organización Hidrográfica Internacional y oficinas hidrográficas.

Lo que hacen estas organizaciones no es “contener daños” en el sentido de una emergencia natural, sino actualizar sistemas para evitar errores de orientación.