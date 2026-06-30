El "muro" flotante de 2,2 kilómetros que limpia el Pacífico: barre un estadio cada 5 segundos

Con una extensión de 2,2 kilómetros, el System 03 es la mayor estructura jamás desplegada para succionar plásticos en el Pacífico Norte, una zona que triplica el tamaño de Francia.

El despliegue del System 03 marca un hito en la lucha contra la contaminación oceánica masiva. Esta barrera flotante, desarrollada por la organización The Ocean Cleanup, busca erradicar la acumulación de desechos en el Pacífico Norte mediante un sistema de recolección a gran escala que aprovecha las corrientes marinas para concentrar los residuos.

La organización ha puesto en marcha su tecnología más ambiciosa hasta la fecha para enfrentar el desastre ecológico. El dispositivo funciona como un muro diseñado para capturar plásticos a una velocidad impresionante, logrando procesar un área equivalente a un campo de fútbol cada cinco segundos para acelerar la recuperación del entorno marino.

image ¿Es real la isla de basura del Pacífico? A pesar de que suele describirse como una isla de basura, la realidad es diferente. No se trata de una masa sólida visible desde un avión, sino de una zona de 1,6 millones de kilómetros cuadrados donde los plásticos se concentran en distintas densidades. En el centro la acumulación es masiva, mientras que en los bordes los fragmentos están más dispersos. Se estima que en esta área flotan 1,8 billones de piezas de plástico, con un peso total que supera las 80.000 toneladas.

Un dato que contradice la creencia popular es la composición de estos residuos. El mayor porcentaje de la masa no proviene de botellas o bolsas de uso cotidiano, sino de equipos de pesca abandonados, como redes y cuerdas, conocidos como "redes fantasma". Estos materiales permanecen durante años en el agua, atrapando vida marina y fragmentándose en microplásticos imposibles de recolectar una vez que se degradan en el ecosistema.

image ¿Cómo combina The Ocean Cleanup la limpieza marina con los ríos? El éxito del actual System 03 se basa en la experiencia del prototipo anterior, el System 002, que logró retirar 250 toneladas de desechos entre 2021 y 2023. Sin embargo, la organización reconoce que limpiar el océano no es suficiente si el flujo de residuos no se detiene en su origen. Por ello, han desarrollado simultáneamente los sistemas Interceptor, instalados en las desembocaduras de los ríos estratégicos.

Estas "trampas" fluviales capturan los plásticos antes de que lleguen a mar abierto y se dispersen. Al combinar la limpieza de las zonas ya contaminadas con el bloqueo de nuevos ingresos desde los ríos, se busca evitar que los océanos repongan constantemente la basura eliminada. Esta tecnología dual es la apuesta principal para rehabilitar los ecosistemas marinos a gran escala y frenar uno de los problemas ambientales más graves del planeta.