Tenía una deuda de más de 25 mil dólares, tuvo 5 trabajos a la vez y logró invertir casi el 70% de su salario

Alcanzar un patrimonio de más de 200.000 dólares suele asociarse con personas que perciben salarios elevados. Sin embargo, una mujer en Estados Unidos consiguió ese objetivo después de tener una enorme deuda estudiantil a construir un importante capital sin superar los 50.000 dólares de ingresos anuales durante la mayor parte de su carrera.

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Su historia ganó notoriedad porque logró ese resultado en un país donde el salario promedio anual de un trabajador a tiempo completo ronda los 65.000 a 70.000 dólares. , según los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).

La protagonista es Kara Perez , fundadora del sitio especializado en educación financiera Kara Explores Money y autora del libro Money for Change.

Perez explica que nunca tuvo un empleo tradicional de tiempo completo con beneficios laborales ni un plan de jubilación 401(k), uno de los sistemas de ahorro previsional más utilizados en Estados Unidos . En cambio, construyó su carrera combinando trabajos independientes, proyectos freelance y distintos empleos de medio tiempo.

De una deuda estudiantil a un patrimonio de más de 200.000 dólares

La historia comenzó en 2011, cuando terminó la universidad con una deuda estudiantil de 25.302 dólares.

Durante los primeros años posteriores a su graduación atravesó una situación económica complicada. Entre 2012 y 2014 sus ingresos anuales oscilaron entre 15.000 y 16.000 dólares, una cifra muy inferior al salario promedio estadounidense y que apenas alcanzaba para cubrir sus gastos básicos.

A pesar de ese contexto, decidió concentrar todos sus esfuerzos en eliminar la deuda lo antes posible. Entre el otoño de 2014 y junio de 2015 canceló los últimos 18.000 dólares que debía, completando el pago total del préstamo estudiantil en apenas diez meses.

Una vez libre de deudas, comenzó una nueva etapa enfocada exclusivamente en ahorrar e invertir. Ese proceso la llevó a pasar de un patrimonio cercano a 3.000 dólares en 2015 a superar los 200.000 dólares en agosto de 2021.

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Las estrategias que le permitieron ahorrar e invertir

Perez sostiene que el crecimiento de su patrimonio fue consecuencia de una serie de decisiones financieras muy exigentes.

Una de ellas fue mantener varios empleos al mismo tiempo. En algunos períodos llegó a desempeñar hasta cinco trabajos simultáneos, entre ellos recepcionista de un gimnasio desde las cinco de la mañana, redactora freelance, empleada de una organización sin fines de lucro, entrenadora de lacrosse y conductora de una camioneta escolar.

A eso sumó un estilo de vida de extrema austeridad. Compartía vivienda con tres personas para reducir el alquiler a unos 500 dólares mensuales, eliminó prácticamente todos los gastos de entretenimiento y viajes y, durante un tiempo, redujo casi por completo su presupuesto destinado a alimentos aprovechando las sobras de los eventos de catering donde trabajaba.

La importancia de invertir una vez eliminadas las deudas

Después de cancelar sus préstamos, Perez redirigió el dinero que antes utilizaba para pagar cuotas hacia inversiones de largo plazo.

Destinó sus ahorros a fondos indexados como VTSAX y a una cuenta Roth IRA, uno de los instrumentos de ahorro para la jubilación más populares en Estados Unidos. La estrategia coincidió con un período favorable para el mercado bursátil, que registró rendimientos cercanos al 29 % durante 2019, lo que impulsó el crecimiento de su patrimonio.

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Por qué decidió cambiar por completo su relación con el dinero

Perez explicó que su principal motivación no fue enriquecerse rápidamente, sino dejar atrás la ansiedad que le provocaban las deudas y la incertidumbre económica.

Según contó, buscaba construir una base financiera que le permitiera vivir con mayor tranquilidad, crear su propio negocio y, con el tiempo, comprar una vivienda sin depender de un empleo tradicional.

Su experiencia muestra que, aunque obtener ingresos elevados facilita el ahorro, la combinación de reducción de gastos, aumento de ingresos mediante trabajos adicionales, eliminación acelerada de deudas e inversiones sostenidas puede modificar significativamente la situación financiera de una persona.