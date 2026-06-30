Perdió a su madre a los 3 años, heredó 160 millones en deudas y hoy es el deudor más joven de su país

Mientras el proceso de sucesión se retrasa, los bancos cargan intereses millonarios a la deuda de 160 millones de forintos que Máté heredó de su madre fallecida.

Máté, un niño húngaro de tres años, se ha convertido en el deudor bancario más joven de su país tras el fallecimiento de su madre. El menor heredó una deuda aproximada de 160 millones de forintos. Debido a la lentitud de los procesos legales de sucesión, los intereses bancarios continúan acumulándose, agravando la crisis financiera de su familia.

La historia de Máté pone de relieve una vulnerabilidad crítica en el sistema legal y bancario. Tras la muerte repentina de su madre, una contadora independiente de éxito, el niño de tres años quedó como único heredero de su patrimonio, que incluía una deuda de unos 160 millones de forintos. Esta carga financiera ha colocado al pequeño en la posición sin precedentes de ser el deudor más joven del país.

Captura de pantalla 2026-06-30 091934 ¿Por qué la deuda heredada por el niño sigue creciendo? La situación se complica por la lentitud del sistema judicial. Mientras el proceso de sucesión permanece estancado en los tribunales, las entidades bancarias implicadas siguen aplicando cargos por intereses que ascienden a millones de forintos. La tía de Máté, que actúa como su tutora legal, ha expresado su frustración al no poder detener el sangrado financiero. Ella informa que, debido a que el procedimiento de herencia aún no ha concluido legalmente, no tiene poder para negociar o liquidar las cuentas con los bancos.

La familia vive ahora con el temor constante, no solo de perder la herencia, sino también del posible embargo de su propia vivienda familiar para cubrir los costes crecientes. En Hungría, este caso ha sido documentado por el programa "Házon kívül", lo que ha provocado una conversación más amplia sobre la falta de protecciones específicas para los niños que heredan pasivos significativos. Las leyes actuales no parecen disponer de un mecanismo para congelar los intereses o proporcionar una vía acelerada para los menores en estas circunstancias.

image La situación actual de Máté Como resultado, las instituciones financieras tratan al niño de tres años como a cualquier otro cliente comercial, permitiendo que la deuda se incremente a pesar de su edad y su condición de huérfano. La familia sigue luchando en un laberinto legal que ofrece pocas soluciones claras, atrapada entre una judicatura lenta y un sector bancario que se mantiene indiferente ante la situación del niño. Cada mes que pasa sin una resolución añade más peso a una deuda que Máté probablemente arrastrará durante gran parte de su vida adulta.