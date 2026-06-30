30 de junio de 2026 - 10:35

Desesperada búsqueda de un nene argentino que fue a pasear a la playa y quedó atrapado en un edificio derrumbado en Venezuela

Lucas Gámez es buscado entre los escombros en un edificio costero de La Guaira. El nene estaba con sus tíos cuando el complejo se desplomó.

Buscan a un niño argentino de 8 años desaparecido tras el derrumbe de un edificio por los terremotos en Venezuela.

Buscan a un niño argentino de 8 años desaparecido tras el derrumbe de un edificio por los terremotos en Venezuela.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

A casi una semana de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, continúa la búsqueda de Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que permanece desaparecido luego del colapso del edificio donde se encontraba en la localidad costera de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.

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Según informó la NA, el menor, hijo de ciudadanos venezolanos pero nacido en Argentina, había viajado ese miércoles junto a sus tíos para pasar el feriado en la playa.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, tras regresar del balneario, Lucas y sus familiares ingresaron al edificio residencial minutos antes de que se produjeran los dos fuertes terremotos que provocaron el derrumbe total de la estructura.

El testimonio que esperanza a la familia

Uno de los sobrevivientes aportó un dato fundamental. Según relató, compartió el ascensor con Lucas y uno de sus tíos, quienes descendieron en el tercer piso instantes antes del sismo.

lucas gámez, niño argentino venezuela

Ese testimonio abrió distintas hipótesis. Intentan determinar si el niño logró ingresar al departamento familiar o si quedó atrapado en las escaleras o en alguno de los pasillos del edificio. Mientras las tareas de búsqueda continúan, la familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.

"Lo que nos da esperanza es que él es un chico delgado y puede estar en espacios reducidos entre placa y placa o entre concreto y concreto", expresó su padre, Marco Gámez, en declaraciones a TN.

El hombre aseguró además que aún no tuvieron contacto con el menor, pero sostuvo que creen que hace algunos días habría intentado comunicarse.

lucas gámez
Lucas Gámez, el niño argentino que es buscado en La Guaira.

Lucas Gámez, el niño argentino que es buscado en La Guaira.

"No hemos tenido ningún contacto con el nene. Tenemos la presunción de que hace dos días hizo la intención de comunicarse, pero sabemos que por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado", afirmó.

Esperan maquinaria pesada para avanzar con el rescate

En la zona del derrumbe, los equipos de rescate esperan la llegada de grúas y maquinaria pesada que permitan remover las enormes placas de hormigón sin comprometer la estabilidad de los escombros.

Durante el operativo, la familia atravesó además un duro momento cuando recibió una falsa esperanza. "Nos montaron en la ambulancia y nos decían que ya el chico venía. Fue muy decepcionante porque después de esperar una hora los rescatistas suizos nos dijeron que era una persona adulta", recordó el padre.

Cómo fueron los últimos minutos antes del derrumbe

Marco Gámez reconstruyó también los instantes previos a la tragedia. Explicó que Lucas se encontraba con sus tíos y que utilizaron el único ascensor disponible, ya que el otro estaba fuera de servicio.

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"Sabemos que se bajaron en el tercer piso. La persona que iba al séptimo logró entrar a su departamento y en ese momento se produjo el derrumbe. Nuestra duda es si Lucas alcanzó a ingresar al departamento del segundo piso, si estaba en la escalera o en el pasillo", señaló.

El padre también agradeció la enorme repercusión que tuvo la campaña impulsada en redes sociales para difundir la búsqueda de su hijo. "Nunca me imaginé que iba a tener esa repercusión. Una cosa es contarlo y otra cosa es verlo", concluyó.

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