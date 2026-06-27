Aseguran que el Gobierno evalúa vender la ciudadanía argentina a cambio de inversiones para pagar deuda.

El gobierno de Javier Milei analiza lanzar este año un programa de " pasaportes dorados " que permitiría otorgar la ciudadanía argentina a extranjeros a cambio de importantes inversiones en dólares , con el objetivo de obtener fondos para afrontar compromisos de deuda. La información fue publicada este sábado por el reconocido diario británico Financial Times .

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Según el medio, la iniciativa ofrecería la nacionalidad argentina a quienes realicen una donación no reembolsable de unos 500.000 dólares o adquieran bonos soberanos por un valor cercano al millón de dólares .

De concretarse, "Argentina se convertiría en uno de los países más grandes en ofrecer la ciudadanía a través de la inversión , y ofrecería más viajes sin visa que cualquier otro programa existente de este tipo", detalló el medio.

De acuerdo con el informe, el principal objetivo del plan sería captar divisas para fortalecer las reservas y afrontar los pagos de deuda que debe realizar el Estado argentino.

El Financial Times señaló que consultó al Ministerio de Economía , encabezado por Luis Caputo, pero desde esa cartera evitaron realizar comentarios sobre la supuesta iniciativa.

La publicación del Financial Times donde informan que el Gobierno Nacional analiza lanzar un sistema de "pasaportes dorados" para atraer inversores.

El medio británico recordó que este tipo de programas fueron prohibidos por la Unión Europea en 2022, al considerar que podían favorecer maniobras de lavado de dinero, corrupción y representar riesgos para la seguridad.

En ese contexto, la publicación mencionó al empresario tecnológico Peter Thiel, quien permanece en Argentina desde abril, y sostuvo que distintos referentes del sector privado consideran que podría convertirse en un impulsor de la propuesta.

Peter Thiel Peter Thiel, el magnate que está instalado en Argentina desde abril.

Entre ellos aparece Armand Arton, fundador de la consultora Aron Capital, quien aseguró que Thiel sería "un gran embajador del programa incluso antes de su lanzamiento".

También fue consultado Eric Major, director ejecutivo de Latitud Group, otra firma que asesoró al Gobierno, quien afirmó que "simplemente no hay nada comparable a Argentina en el mercado de ciudadanía por inversión".

Por su parte, David Lincoln, fundador de Lincoln Global Partners, sostuvo que ya existe interés entre clientes de alto patrimonio debido a la ubicación geográfica del país, lejos de los principales focos de conflicto internacional.

Lincoln también destacó que el eventual programa argentino sería considerablemente más económico que otros similares, como la visa para inversores que ofrece Nueva Zelanda, cuyo costo ronda los tres millones de dólares.