Lanzan un crédito que financia el 100% de las deudas impagas: requisitos y cómo solicitarlo

El nuevo programa está dirigido a clientes con cuotas vencidas y permite consolidar obligaciones en un solo préstamo con plazos de hasta 10 años y modalidad UVA.

La nueva línea permite refinanciar deudas impagas y reorganizar los pagos en una única cuota mensual.

El Banco Nación lanzó una nueva línea de financiamiento destinada a clientes que mantienen cuotas vencidas y buscan regularizar su situación antes de ingresar en mora. La propuesta permite consolidar obligaciones pendientes en un único préstamo con plazos de hasta 10 años bajo la modalidad UVA.

El programa puede cubrir hasta el 100% de la deuda consolidada, con un límite de 100 millones de pesos, y el dinero no se entrega al cliente sino que se aplica directamente a cancelar los compromisos impagos. La medida apunta a facilitar el ordenamiento financiero de quienes aún mantienen una situación crediticia favorable.

Cómo funciona el financiamiento del Banco Nación para cubrir hasta el 100% de las deudas El nuevo esquema de Banco Nación permite reunir todas las cuotas vencidas en un solo préstamo personal, lo que simplifica el pago mensual y extiende los plazos de devolución hasta 120 meses. De esta manera, el financiamiento alcanza hasta el 100% de la deuda consolidada y establece un tope de $100 millones.

Banco Nación El programa está destinado a clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación y cumplen determinados requisitos crediticios. La línea opera bajo la modalidad UVA con una tasa del 10% más actualización por ese índice. Además, quienes opten por la cobertura CER-CVS deberán abonar un punto porcentual adicional, aunque sus cuotas se ajustarán de acuerdo con la evolución de los salarios.

Según el ejemplo difundido por la entidad, una deuda de $1 millón que actualmente genera una cuota mensual de $67.670 a 36 meses pasaría a una cuota inicial de $15.279 si se refinancia a 120 meses con la modalidad UVA más 10%. En caso de elegir la cobertura CER-CVS, la cuota inicial sería de $16.030.