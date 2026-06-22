Lanzan un crédito que financia el 100% de las deudas impagas: requisitos y cómo solicitarlo

El Banco Nación lanzó una nueva línea de financiamiento destinada a clientes que mantienen cuotas vencidas y buscan regularizar su situación antes de ingresar en mora. La propuesta permite consolidar obligaciones pendientes en un único préstamo con plazos de hasta 10 años bajo la modalidad UVA.
El programa puede cubrir hasta el 100% de la deuda consolidada, con un límite de 100 millones de pesos, y el dinero no se entrega al cliente sino que se aplica directamente a cancelar los compromisos impagos. La medida apunta a facilitar el ordenamiento financiero de quienes aún mantienen una situación crediticia favorable.
Cómo funciona el financiamiento del Banco Nación para cubrir hasta el 100% de las deudas
El nuevo esquema de Banco Nación permite reunir todas las cuotas vencidas en un solo préstamo personal, lo que simplifica el pago mensual y extiende los plazos de devolución hasta 120 meses. De esta manera, el financiamiento alcanza hasta el 100% de la deuda consolidada y establece un tope de $100 millones.
Banco Nación
El programa está destinado a clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación y cumplen determinados requisitos crediticios.
La línea opera bajo la modalidad UVA con una tasa del 10% más actualización por ese índice. Además, quienes opten por la cobertura CER-CVS deberán abonar un punto porcentual adicional, aunque sus cuotas se ajustarán de acuerdo con la evolución de los salarios.
Según el ejemplo difundido por la entidad, una deuda de $1 millón que actualmente genera una cuota mensual de $67.670 a 36 meses pasaría a una cuota inicial de $15.279 si se refinancia a 120 meses con la modalidad UVA más 10%. En caso de elegir la cobertura CER-CVS, la cuota inicial sería de $16.030.
El mecanismo tampoco contempla un desembolso de efectivo al solicitante. En cambio, el banco utiliza el monto aprobado para cancelar directamente las obligaciones pendientes y transformarlas en un único compromiso financiero con un plazo más amplio.
Requisitos para acceder y el contexto en el que se lanza la medida
- Está dirigido a clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación. Quienes no tengan cuenta sueldo en la entidad deberán trasladarla para acceder al programa.
- Se exige contar con situación crediticia 1 o 2. El objetivo es que los usuarios puedan regularizar sus atrasos antes de ingresar en mora y afectar su historial financiero.
- La gestión puede realizarse en las sucursales habilitadas del banco. Allí los interesados pueden iniciar el trámite para solicitar la refinanciación.
- La medida llega en un contexto de aumento de la morosidad bancaria. Según la información difundida, la iniciativa busca brindar una alternativa para reorganizar deudas y evitar un mayor deterioro del perfil crediticio.
- La unificación de obligaciones permite extender los plazos de pago. De esta manera, los clientes pueden concentrar sus deudas en una sola cuota mensual y distribuir el compromiso financiero en un período más largo.