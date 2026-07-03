Un alarmante informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) evidencia que la incertidumbre económica sigue condicionando proyectos personales y familiares. Y es que, de acuerdo a este trabajo, el 30,8% de la población adulta urbana en el país considera que no consiguió las cosas más importantes que valora para su vida.

"Demostrar que yo puedo": el innovador método de una ONG mendocina para ganarle a la exclusión

¿Menos pobres pero con más carencias? El dato de la UCA que esconde la baja de la pobreza en Argentina

En pocas palabras, 3 de cada 10 personas sienten que quedaron lejos de cumplir sus metas más significativas . Esa es la principal conclusión del estudio titulado “La distancia entre lo esperado y lo logrado: metas no alcanzadas e insatisfacción con la vida” y que analiza la evolución de distintos indicadores de bienestar, salud y recursos psicosociales en la Argentina urbana entre 2010 y 2025 .

Entre otras conclusiones interesantes, el informe revela una marcada asociación entre las condiciones socioeconómicas y la percepción de fracaso o metas incumplidas.

Alarmante: según un informe, 3 de cada 10 personas sienten que no lograron lo importante en sus vidas

Mientras que en los hogares de nivel socioeconómico medio alto apenas el 15% de las personas considera que no alcanzó los objetivos importantes de su vida, la proporción trepa hasta el 50% entre quienes pertenecen a los sectores más vulnerables . Es decir, la sensación de no haber llegado a donde se esperaba es más de tres veces superior entre quienes enfrentan mayores restricciones materiales.

Los investigadores advierten que esta brecha refleja algo más profundo que una simple percepción individual . Expresa las dificultades estructurales para acceder a oportunidades de movilidad social, educación, empleo de calidad y estabilidad económica .

Jóvenes, los más golpeados

El grupo más afectado, según se desprende del estudio, es el de los jóvenes de entre 18 y 34 años. Allí, el 36% considera que no consiguió aquello que considera importante para su vida, la cifra más alta de todas las franjas etarias. Entre los mayores de 75 años, en cambio, el indicador cae al 13%.

A la hora de las conclusiones, no se descarta que esta diferencia entre rango etario esté vinculada con expectativas aún abiertas y proyectos en construcción. En ese sentido, cuanto mayor es la distancia entre las aspiraciones y las posibilidades reales de concretarlas, más intensa parece ser la sensación de metas incumplidas.

Alarmante: según un informe, 3 de cada 10 personas sienten que no lograron lo importante en sus vidas WEB

Pero, además, el fenómeno adquiere una dimensión todavía más crítica cuando se combina con insatisfacción general respecto de la propia vida. Entre los jóvenes que se declaran insatisfechos, más del 80% percibe que no logró los objetivos importantes que se había propuesto.

El peso de la educación

La escolaridad aparece como uno de los factores más protectores. En ese sentido, entre quienes no completaron la educación secundaria, el 40% manifiesta no haber alcanzado sus metas importantes. Mientras que, entre quienes terminaron el secundario o continuaron estudios superiores, la cifra desciende al 24%.

Alarmante: según un informe, 3 de cada 10 personas sienten que no lograron lo importante en sus vidas WEB

Además, cuando la percepción de metas incumplidas se combina con insatisfacción vital, la distancia educativa vuelve a hacerse visible: casi el 75% de las personas con secundario incompleto e insatisfechas con su vida percibe metas no alcanzadas, frente al 59% entre quienes completaron ese nivel educativo.

Cuando la frustración se extiende a la vida cotidiana

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que la sensación de no haber logrado lo importante rara vez aparece aislada.

Entre quienes se sienten satisfechos con su vida, apenas el 25% percibe metas no alcanzadas. Sin embargo, el porcentaje salta al 68% entre quienes están insatisfechos con su situación vital.

Alarmante: según un informe, 3 de cada 10 personas sienten que no lograron lo importante en sus vidas Gentileza UCA

Algo similar ocurre con otras dimensiones de la experiencia cotidiana. Entre quienes están insatisfechos con su salud, el 53% siente que no logró sus objetivos importantes. La cifra asciende al 58% entre quienes están disconformes con su trabajo y supera el 60% entre quienes expresan insatisfacción con su vida familiar.

Para los especialistas, estos resultados muestran que las desigualdades no sólo se expresan en ingresos o condiciones materiales, sino también en la manera en que las personas evalúan sus trayectorias y oportunidades.

Más allá de los números

La investigación define las “metas no alcanzadas” como la percepción de no haber conseguido aquellas cosas que una persona considera importantes para su vida. No se trata necesariamente de logros objetivos medibles, sino de una evaluación subjetiva sobre la propia trayectoria.

Alarmante: según un informe, 3 de cada 10 personas sienten que no lograron lo importante en sus vidas Imagen ilustrativa

En ese sentido, el estudio aporta una mirada distinta sobre el bienestar social. Porque detrás de los indicadores económicos tradicionales aparece otra dimensión menos visible, pero igualmente relevante. Se trata de la distancia entre las expectativas y los logros percibidos.