La FIFA rechazó su acreditación para el Mundial 2026, convirtió su sala en un estudio y hoy sus fotos frente al televisor recorren el mundo

Sin acreditación oficial, la artista francesa utilizó transmisiones en alta definición para crear postales de Lamine Yamal que se volvieron virales en Instagram.

La FIFA no la acreditó para trabajar en el Mundial 2026 y terminó tomando las fotografías desde su televisor.

La fotógrafa francesa Florence Pernet cubrió el Mundial 2026 desde su hogar en Francia tras recibir el rechazo de su acreditación oficial por parte de la FIFA. Pernet utilizó su cámara profesional frente a un televisor de alta definición para capturar momentos específicos de jugadores como Kylian Mbappé, logrando una estética de texturas y enfoques que se volvió viral.

Pernet intentó obtener las credenciales necesarias para ingresar a los estadios del torneo, pero las autoridades organizadoras denegaron su solicitud. Ante la imposibilidad de viajar a las sedes, la profesional regresó a su casa y transformó su sala de estar en un estudio de trabajo alternativo.

¿Cómo logró Florence Pernet sus fotos virales del Mundial 2026? La técnica consistió en utilizar las transmisiones en vivo de los partidos emitidas en su televisor como escenario principal. Con su equipo profesional, Pernet aplicó encuadres específicos para congelar expresiones de tensión, detalles de las camisetas y movimientos de los futbolistas directamente desde la pantalla de su hogar.

El resultado de las sesiones incluyó imágenes impactantes de figuras como Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Las fotografías destacaron por una composición de colores y enfoques que llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales. Al publicar el material en su cuenta de Instagram, la fotógrafa sumó el mensaje: "No tengo una acreditación, pero tengo mi televisión y mi propia visión".

A pesar de trabajar a distancia, Pernet otorgó los créditos correspondientes a los directores de cámaras y a los equipos técnicos presentes en los estadios. La nitidez de la señal permitió que sus capturas conservaran la calidad necesaria para el ámbito editorial y el fotoperiodismo. Su trabajo acumuló miles de seguidores y duplicó su audiencia en pocos días tras la trascendencia de sus postales.